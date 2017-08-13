بعد إسدال الستار على الجدل الخاص بلجنة تحكيم برنامج "ذي فويس"، والإعلان عن الحكام الجدد للبرنامج في موسمه الجديد، تحدث القيصر كاظم_الساهر عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من البرنامج، الذي جاءت لجنة تحكيمه مكونة من عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي.
وكشف الساهر عن السبب في مقابلة مع برنامج "إي تي بالعربي"، مؤكدا أن الأمر يعود إلى انشغالاته الكثيرة، كما أنه كان يرغب في التفرغ لأبنائه بشكل أكبر، خاصة وأن البرنامج يستلزم التفرغ لـ6 أشهر في العام. كما أكد أن البرنامج ألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى أنه يأخذ هذا النوع من البرامج بشكل جدي، وبالتالي كان عليه التفرغ التام من أجل "ذي فويس".
أما عن مشاركته في لجنة تحكيم برنامج "ذي فويس كيدس" بموسمه الجديد، رغم تأكيده السابق أن الأمر صعب عليه للغاية، أكد كاظم أن الأمر اختلف بالنسبة إليه بعد ما شارك مع الأطفال بأغنية "مالي خلق"، إذ شعر بسعادة الأطفال وصاروا أصدقاءه، ما جعل الأمر سهلا بالنسبة له.
إلى ذلك، وجه القيصر تهنئته إلى لجنة التحكيم الجديدة للبرنامج، مؤكدا أنه حين كان يستمع إلى المتسابقين ضمن لجنة التحكيم، كان دائماً يتذكر بداياته، وكيف كان يرغب في أن يظهر كل إمكانياته، وأن تقدر موهبته، معتبرا أن الإصغاء التام من قبل اللجنة يجعل المتسابق يشعر بالاحترام، ما يمنحه الثقة.
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وجه تهنئته إلى لجنة التحكيم الجديدة
لهذه الأسباب غادر كاظم الساهر برنامج "ذي فويس"
وكالات
بعد إسدال الستار على الجدل الخاص بلجنة تحكيم برنامج "ذي فويس"، والإعلان عن الحكام الجدد للبرنامج في موسمه الجديد، تحدث القيصر كاظم_الساهر عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من البرنامج، الذي جاءت لجنة تحكيمه مكونة من عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي.
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وكشف الساهر عن السبب في مقابلة مع برنامج "إي تي بالعربي"، مؤكدا أن الأمر يعود إلى انشغالاته الكثيرة، كما أنه كان يرغب في التفرغ لأبنائه بشكل أكبر، خاصة وأن البرنامج يستلزم التفرغ لـ6 أشهر في العام. كما أكد أن البرنامج ألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى أنه يأخذ هذا النوع من البرامج بشكل جدي، وبالتالي كان عليه التفرغ التام من أجل "ذي فويس".
أما عن مشاركته في لجنة تحكيم برنامج "ذي فويس كيدس" بموسمه الجديد، رغم تأكيده السابق أن الأمر صعب عليه للغاية، أكد كاظم أن الأمر اختلف بالنسبة إليه بعد ما شارك مع الأطفال بأغنية "مالي خلق"، إذ شعر بسعادة الأطفال وصاروا أصدقاءه، ما جعل الأمر سهلا بالنسبة له.
إلى ذلك، وجه القيصر تهنئته إلى لجنة التحكيم الجديدة للبرنامج، مؤكدا أنه حين كان يستمع إلى المتسابقين ضمن لجنة التحكيم، كان دائماً يتذكر بداياته، وكيف كان يرغب في أن يظهر كل إمكانياته، وأن تقدر موهبته، معتبرا أن الإصغاء التام من قبل اللجنة يجعل المتسابق يشعر بالاحترام، ما يمنحه الثقة.