5 بالمائة تخفيضات على السكنات لفائدة الفلاحين والحرفيين

سيستفيد الأعضاء والمنخرطون تحت لواء المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف من تخفيضات تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للسكنات و7% من القيمة الإجمالية للمحلات التجارية والمكاتب.

وفي إطار مساعي المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف لدعم ومساعدة الفلاحين والحرفيين وأصحاب المؤسسات، أعلنت هذه الأخيرة في بيانها أمس، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، سيستفيد كل منخرط وعضو في المنظمة من تخفيضات تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للسكنات و7%من القيمة الإجمالية للمحلات التجارية والمكاتب، وذلك وفقا لعدة اتفاقيات أبرمت بين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين وعدد من المقاولين العقاريين، وأضاف المصدر أن العملية تمس العاصمة وضواحيها، على أن يتم توسيعها عبر كافة ولايات الوطن لاحقا.