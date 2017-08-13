سيستفيد الأعضاء والمنخرطون تحت لواء المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف من تخفيضات تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للسكنات و7% من القيمة الإجمالية للمحلات التجارية والمكاتب.
وفي إطار مساعي المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف لدعم ومساعدة الفلاحين والحرفيين وأصحاب المؤسسات، أعلنت هذه الأخيرة في بيانها أمس، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، سيستفيد كل منخرط وعضو في المنظمة من تخفيضات تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للسكنات و7%من القيمة الإجمالية للمحلات التجارية والمكاتب، وذلك وفقا لعدة اتفاقيات أبرمت بين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين وعدد من المقاولين العقاريين، وأضاف المصدر أن العملية تمس العاصمة وضواحيها، على أن يتم توسيعها عبر كافة ولايات الوطن لاحقا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1هكذا أوهم شابّ فتاة بالزواج عبر "الفايسبوك" وسلبها 230 مليون!
2الغاز يخنق 22 عاملة بمعمل للتمور في بسكرة
3توقيف ثلاثة أشخاص يسوقون أقراص منع الحمل و"الفياغرا" بالعاصمة
4أولياء تلاميذ ابتدائية بمعاتقة يمنعون أبناءهم من الدراسة
5سبعة أشخاص يسطون على 600 مليون من منزل ببئر مراد رايس
Français English
الرأي
سليم قلالة
صيانة الدين والأرض والعرض...
جمال لعلامي
"متلاهطون" على المجالس المخلية!
قادة بن عمار
أجانب لتسيير النفايات!
حبيب راشدين
اقرأوا "التوبة" بعد أن رُفعت البسملة
محمد بوالروايح
حادثة البسملة!
صالح عوض
عصابات تقرّر الحروب والسلام في العالم
جمال لعلامي
"تجريم" المدرسة!
رشيد ولد بوسيافة
ما هذه الكوارث يا بن غبريط؟
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
جمال لعلامي
"الدوفيز".. والدينار بشلاغمو!
الفيديو
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
5 بالمائة تخفيضات على السكنات لفائدة الفلاحين والحرفيين
رضا. م
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
سيستفيد الأعضاء والمنخرطون تحت لواء المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف من تخفيضات تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للسكنات و7% من القيمة الإجمالية للمحلات التجارية والمكاتب.
تغطيات ذات صلة
تأخر إنجاز 900 مقعد بيداغوجي بجامعة مولود معمري بتيزي وزو
220 تدخل أمني بسبب البناء الفوضوي بالعاصمة
5 بالمائة تخفيضات على السكنات لفائدة الفلاحين والحرفيين
عائلات "ضحية" مشروع الطريق السيار بعين الترك تطالب بإنصافها
"الإنتربول" يحجز سيارات مسروقة من أوروبا بأم البواقي
وفي إطار مساعي المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف لدعم ومساعدة الفلاحين والحرفيين وأصحاب المؤسسات، أعلنت هذه الأخيرة في بيانها أمس، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، سيستفيد كل منخرط وعضو في المنظمة من تخفيضات تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للسكنات و7%من القيمة الإجمالية للمحلات التجارية والمكاتب، وذلك وفقا لعدة اتفاقيات أبرمت بين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين وعدد من المقاولين العقاريين، وأضاف المصدر أن العملية تمس العاصمة وضواحيها، على أن يتم توسيعها عبر كافة ولايات الوطن لاحقا.