220 تدخل أمني بسبب البناء الفوضوي بالعاصمة

نفذت مصالح أمن ولاية الجزائر عدّة تدخلات تخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص، وهو ما تحرص عليه ذات المصالح إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، قصد توفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر حسب أبجديات المديرية العامة للأمن الوطني، طرفا أساسيا في هذه العملية.

وتمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال أوت الفارط، من القيام بعدة تدخلات واتخاذ العديد من الإجراءات في حق مخالفي قوانين البيئة والعمران، حيث أحصت المصالح المذكورة فيما يخص المخالفات المتعلقة بالتهيئة والعمران 220 تدخل في إنجاز بناءات بدون رخصة وثلاثة تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام، تم تسجيل 62 تدخلا متعلقا بالتجارة غير الشرعية. وفيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 558 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات، 292 تدخل حول إيداع أو رمي النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، 49 تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام، 199 تدخل متعلق بمفرغات غير شرعية ونقاط سوداء مبلّغ عنها، بالإضافة إلى إزالة 84 موقعا ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.