كان مقررا استلامها مع الدخول الجامعي الجديد تأخر إنجاز 900 مقعد بيداغوجي بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

سيجري الدخول الجامعي 2017- 2018 بالنسبة لطلبة السنة الأولى المسجلين في جامعة "مولود معمري" في 17 سبتمبر الجاري، من دون 900 مقعد بيداغوجي جديد الذي كان من المقرر استلامها بالقطب الجامعي لتامدة، حسبما علم من رئيس الجامعة.

وأوضح أحمد تيسة أن الأقسام البيداغوجية الجديدة الجاري إنجازها بالقطب الجامعي لتامدة والتي كان من المقرر أن تستقبل المسجلين الجدد لن تسلم في آجالها المحددة بسبب عدم انتهاء الأشغال بها.

وتبلغ نسبة تقدم أشغال إنجاز 900 مقعد الموجودة ضمن 2700 مقعد مقررة للدخول الجامعي المقبل -حسب نفس المسؤول- 80 من المائة وهي متوقفة حاليا لأسباب "مالية" ما أجبر المؤسسات على ترك الورشة.

ويتوجب في هذا الصدد -يضيف رئيس جامعة تيزي وزو- بذل جهود إضافية لامتصاص الضغط المسجل في المنشآت البيداغوجية الموجودة على مستوى مختلف الكليات لضمان دخول جامعي عادي خصوصا بالنسبة للمسجلين الجدد والبالغ عددهم 10999 طالب.

وبالإضافة لـ 6000 إلى 7000 مقعد سيتم تركها من طرف المتخرجين، سيعمل مسؤولو الجامعة على وضع نظام استغلال كلي للوقت بقاعات العمل الموجه وقاعات المحاضرات بالإضافة إلى استغلال ثانوية "حملات" ومنشأة جامعية أخرى عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي أشار تيسة إلى دعم الطاقم بـ 155 أستاذ، من بينهم 135 أستاذ مساعد جديد اجتازوا مسابقة التوظيف في جويلية الفارط، بالإضافة إلى نحو 20 تحويلا للأساتذة من جامعات أخرى من الوطن.

غير أنه لفت إلى أن هذا التوظيف "لم يأت بحلول نهائية لمشكل النقص في التأطير البيداغوجي"، خصوصا في بعض الكليات كالعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الاقتصادية المعروفين بكثرة طلبتهم ونقص التغطية البيداغوجية والتي تسجل معدل أستاذ لكل 45 طالب.

... نحو إنشاء أربعة معاهد جديدة

من جهة أخرى، بعثت رئاسة جامعة مولود معمري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي-يقول مسؤولها الأول- ملفات لإنشاء أربعة معاهد جديدة على مستوى الأقطاب الجامعية بتامدة وحسناوة.

ويخص الملف الأول -حسب رئيس الجامعة- المعهد العالي للغة الأمازيغية بجامعة حسناوة ومعهد العلوم المالية والرياضيات التطبيقية.

وقال تيسة إن جامعة مولود معمري ستتدعم أيضا بمعهد ثالث للعلوم التطبيقية ورابع للعلوم الزراعية والنباتية والبيطرية، مشيرا إلى صدور قرار بإنشاء معهد للجيولوجيا منذ أيام من طرف الوزارة الوصية.