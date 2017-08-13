أفاد مسؤولون ماليزيون، الخميس، عن مقتل 25 شخصاً معظمهم من الطلاب في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
واندلع الحريق في المدرسة الدينية الإسلامية "دار القرآن اتفاقية" الواقعة في منطقة داتوك كيرامات ذات الغالبية من الملايو قبل حلول الفجر.
وقال خير الدين دراهمان مدير إدارة إطفاء كوالالمبور لوكالة فرانس برس: "عدد الذين تم تأكيد وفاتهم هم 23 طالباً وحارسين".
وأضاف "ربما قتلوا بسبب تنشق الدخان أو احتجزوا في الداخل بسبب الحريق".
وتابع "اعتقد أنها من أسوأ كوارث الحرائق في البلاد في العشرين سنة الأخيرة. نحن الآن نحقق في سبب الحريق".
وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في موقع الكارثة، أن الحريق اندلع في غرف النوم قبل الفجر، ووصل رجال الإطفاء إلى المكان من مركز قريب خلال دقائق.
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معظمهم من الطلاب
ماليزيا: 25 قتيلاً في حريق في مدرسة إسلامية
أ ف ب - الشروق أونلاين
أفاد مسؤولون ماليزيون، الخميس، عن مقتل 25 شخصاً معظمهم من الطلاب في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
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واندلع الحريق في المدرسة الدينية الإسلامية "دار القرآن اتفاقية" الواقعة في منطقة داتوك كيرامات ذات الغالبية من الملايو قبل حلول الفجر.
وقال خير الدين دراهمان مدير إدارة إطفاء كوالالمبور لوكالة فرانس برس: "عدد الذين تم تأكيد وفاتهم هم 23 طالباً وحارسين".
وأضاف "ربما قتلوا بسبب تنشق الدخان أو احتجزوا في الداخل بسبب الحريق".
وتابع "اعتقد أنها من أسوأ كوارث الحرائق في البلاد في العشرين سنة الأخيرة. نحن الآن نحقق في سبب الحريق".
وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في موقع الكارثة، أن الحريق اندلع في غرف النوم قبل الفجر، ووصل رجال الإطفاء إلى المكان من مركز قريب خلال دقائق.