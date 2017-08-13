حدد مركزها شرق عين ياقوت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات تضرب باتنة

سجلت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الخميس، في حدود الساعة العاشرة و35 دقيقة بولاية باتنة.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن الهزة الأرضية سجلت على بعد 10 كلم شمال شرق عين ياقوت.