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هزة أرضية بقوة 3.1 درجات تضرب باتنة

date 2017/09/14 views 139 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الخميس، في حدود الساعة العاشرة و35 دقيقة بولاية باتنة.

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وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن الهزة الأرضية سجلت على بعد 10 كلم شمال شرق عين ياقوت.

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