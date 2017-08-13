زمالي يجتمع بنقابة "السناباب" ويتعهد بالتكفل بانشغالات العمال

خلص الاجتماع الذي جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بأعضاء الأمانة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك وترقية الحوار الاجتماعي والتنسيق الدائم بين الوزارة ونقابة "السناباب" على أن تعقد لقاءات دورية بين الطرفين.

وتطرقت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب"، خلال اللقاء الذي جمعها بالوزير مراد زمالي، حسب ما جاء في بيانها أمس، إلى مختلف الانشغالات الاجتماعية والمهنية والمشاكل المسجلة في قطاع الوظيفة العمومية، على أن يتم التكفل بها تدريجيا، في حين شددت "سناباب" على ضرورة إعطاء الأولوية لتحسين ظروف الموظفين والعمال من الناحية المادية والمعنوية، وإزالة كل العراقيل التي تعيق العمل النقابي.