استرجاع رشاش وأجهزة كشف عن المعادن توقيف إرهابي خطير بعين قزام

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاربعاء، بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، من توقيف إرهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربع دراجات نارية وثمانية أجهزة للكشف عن المعادن بالقطاع العملياتي لعين قزام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، بالقطاع العملياتي لعين قزام، الإرهابي الخطير المدعو ز.عبد الله".

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس القطاع "مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) دراجات نارية وثمانية (08) أجهزة للكشف عن المعادن".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أن "هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".