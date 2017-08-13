استدرجتهما إلى سيارة شريكها في العملية عجوز تحاول اختطاف طفلين ببومرداس

تمكنت، أول أمس، مصالح الأمن لبرج منايل شرق ولاية بومرداس، من توقيف أربعيني مبحوث عنه لتورطه بالاشتراك مع امرأة في الستين في قضية محاولة اختطاف طفلين.

وقائع قضية الحال تعود لنهاية شهر أوت الماضي، عندما تقدمت سيدة في الستين من العمر من طفلين كانا يلعبان أمام مساكنهما بأحد أحياء برج منايل، حيث لا يتجاوز عمر أكبرهما 06 سنوات، عندها أوهمت الطفلين أنها بصدد البحث عن منزل أحد معارفها ورافقت الطفلين على أساس أنهما سيقودانها لوجهتها، غير أن المشتبه فيها أخذت تستدرجهما وتلهيهما بالحديث إلى غاية الوصول إلى سيارة شريكها الذي كان بانتظارها، أين رفض الطفلان الركوب معهما وأحسا بالخطر أين بدآ بالصراخ، حيث انتبه لهما أحد المارة من المكان الذي يعد جار الطفلين، أين تمكن من اللحاق بالفاعلة وتوقيفها، فيما تمكن شريكها من الفرار بواسطة سيارته.

وبعد تقديمها أمام مصالح الأمن أنكرت المعنية ما نسب إليها، فيما سرد الطفلان الحادثة مثلما سبق، مدعية أنها فعلا كانت بالمكان للبحث عن منزل أقاربها، غير أن الاسم الذي قدمته لمصالح الأمن حول العائلة التي كانت تبحث عنها عزز شكوكهم أكثر، كونه غير موجود، كما أنكرت وجود شخص معها، غير أن الأبحاث والتحريات قادت المحققين لتحديد مكان شريكها وتوقيفه، حيث تم تحويله على الحبس المؤقت لغاية محاكمتهما عن محاولة اختطاف طفلين.