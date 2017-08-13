مقتل طيار في تحطم مقاتلة سعودية في اليمن

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، مقتل طيار برتبة مقدم، جراء سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله: "بسبب عطل فني، سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية مساء أمس الأربعاء، في محافظة أبين جنوبي اليمن".

وأضاف أن "سقوط الطائرة وقع أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي". مشيراً إلى أن الحادث أدى إلى "استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز".

وتقدمت قيادة القوات المشتركة لعمليات "إعادة الأمل" في اليمن، بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الطيار، حسب الوكالة التي لم تتطرق لتفاصيل أخرى.

وكان مصدر أمني في محافظة أبين، قد أكد لوكالة الأناضول للأنباء بوقت سابق سقوط الطائرة السعودية والعثور على حطامها فوق أحد الجبال في قرية (آل كشميم) في منطقة جحين في مديرية لودر في محافظة أبين، من قبل أفراد الحزام الأمني (وحدات يمنية خاصة).

وتعد هذه ثاني مقاتلة للتحالف العربي تتحطم خلال أسبوع، والـ12 منذ بدء مشاركة قواته في الحرب في اليمن عام 2015.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.