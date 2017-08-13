أمر وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بتزويد مركب الحجار بالمياه لبعث نشاط الفرن العالي، والتزود بالمياه الصالحة للشرب في غضون الـ24 ساعة المقبلة.
وقال الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية عنابة، إن تدارك حالة التذبذب المسجل في توزيع المياه بعنابة، استدعى اللجوء إلى نمط جديد في استغلال مياه سد بوناموسة بولاية الطارف الذي يمثل المورد الرئيسي لتموين ولايتي عنابة والطارف بهذه المادة الحيوية.
وأضاف نسيب بأنه وأمام الوضعية الناجمة عن انخفاض منسوب المياه بسد بوناموسة بقدرة تصل إلى 165 مليون متر مكعب إلى مستوى جعله غير قابل للاستغلال استدعى اللجوء إلى استغلال فتحات على مستوى الطبقات السفلى لهذا السد.
وأوضح أن هذا الإجراء الذي شرع في العمل به سيمكن من تدفق 80 ألف متر مكعب في اليوم من المياه يوجه 50 ألف متر مكعب في اليوم منها لتزويد السكان بمياه الشرب وحوالي 30 ألف متر مكعب لتلبية احتياجات المركب الصناعي سيدار الحجار.
وبإمكان حجم المياه القابل حاليا للاستغلال بهذا النمط الجديد تغطية احتياجات ولاية عنابة بصفة "عادية" بالمياه لمدة ثلاثة أشهر في انتظار - كما قال- عودة الأمطار وإنجاز بعض محاور البرنامج الخاص بالمخطط الاستعجالي الذي تقرر لتدارك الوضع.
وفي ذات السياق، أكد الوزير نسيب على عزم الدولة على "إيجاد حلول نهائية لمشكل المياه"، موضحا بأن تجسيد البرنامج الاستعجالي الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3 مليار دينار قد دخل حيز التنفيذ.
وذكر وزير الموارد المائية بأن هذا البرنامج الاستعجالي يرتكز على محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل قناة نقل المياه من سد مكسة بولاية الطارف نحو عنابة وذلك على مسافة 22 كلم لضمان نحو35 ألف متر مكعب في اليوم من المياه بالإضافة إلى إعادة تأهيل حقل بوثلجة بالطارف وحفر عدة آبار وتأهيل محطة معالجة المياه المستعملة بعنابة قصد تحسين نوعية المياه وضخها لفائدة مركب الحجار لتمكينه من تحقيق استقلالية في التزود بالمياه.
من جهة أخرى، أكد الوزير بأن عملية تزويد مركب سيدار -الحجار بالمياه قد شرع في تجسيدها الأربعاء لضمان احتياجات هذا المركب من المياه ستتم بصفة "عادية بعد امتلاء خزاناته بالمياه الاحتياطية الضرورية".
إلى ذلك أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، الأربعاء على أن "تنويع الموارد المائية يكتسي أهمية قصوى وضروري من أجل ضمان تموين آمن بالمياه".
وشدد الوزير على ضرورة إعادة تأهيل واستغلال المياه السطحية مبرزا بأن هذه العمليات تعد بمثابة "تأمين لتزويد السكان بمياه الشرب".
وأضاف بأن "شبكات التموين بالمياه ليست تفتقر لتصور يمكن من تأمين التموين بهذه المادة الحيوية وأن هذا الجانب يستدعي إعادة النظر وأخذ الأمور بكل جدية".
وأشار الوزير إلى أن تنويع الموارد المائية بولاية عنابة "ضروري ولا بد من تجسيده على ارض الواقع لكي تعود الأمور إلى حالتها العادية" وحث المسؤولين المحليين على تجسيد المخطط الاستعجالي الذي بادرت إليه السلطات العمومية لمواجهة أزمة الماء التي تعيشها ولاية عنابة.
وفي هذا السياق قال الوزير "إن الدولة عازمة على تسخير كافة الوسائل لتأمين التموين بمياه الشرب بعنابة على غرار ولايات أخرى التي تعيش وضعا مماثلا"، داعيا إلى إعادة تأهيل محطات الضخ وكل شبكات توزيع مياه الشرب مؤكدا بأن "التسيير يعني أيضا استباق إيجاد الحلول لمواجهة كل مشكل".
وأكد الوزير نسيب بأن مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة عنابة "يعود إلى جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "مصدرا آخرا للتموين بمياه الشرب وتأمين بالنسبة للقطاع."
وشدد الوزير على مسؤولي الموارد المائية والجزائرية للمياه من أجل بذل مجهودات كبيرة لتجسيد المخطط الاستعجالي الذي تم إقراره لمواجهة ندرة المياه التي يعاني منها مركب الحديد والصلب سيدار بالحجار.
من جهتهم أكد المسؤولون المعنيون بأن الحجم الضروري بالنسبة لهذا المركب "سيتم ضمانه في غضون الأيام المقبلة" وذلك بعد إعادة تأهيل قناة مكسة - لحنيشات وكذا حفر آبار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1لعمامرة في مهمة جديدة
2مكتتبو "عدل" والترقوي ينتفضون ويقطعون الطريق السيار بالعاصمة
3ضوابط جديدة لتسمية المساجد والأذان
4الجزائر ترفض افتتاح مركز ثقافي فرنسي بتيزي وزو لأسباب أمنية!
5أويحيى للمعارضة: مستعدون للحوار
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
صِغار وصَغار
سليم قلالة
صيانة الدين والأرض والعرض...
جمال لعلامي
"متلاهطون" على المجالس المخلية!
قادة بن عمار
أجانب لتسيير النفايات!
حبيب راشدين
اقرأوا "التوبة" بعد أن رُفعت البسملة
محمد بوالروايح
حادثة البسملة!
صالح عوض
عصابات تقرّر الحروب والسلام في العالم
جمال لعلامي
"تجريم" المدرسة!
رشيد ولد بوسيافة
ما هذه الكوارث يا بن غبريط؟
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
الفيديو
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
أكد أن حجم المياه سيكفي عنابة لثلاثة أشهر
نسيب يأمر بتزويد الحجّار بالمياه خلال 24 ساعة
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أمر وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بتزويد مركب الحجار بالمياه لبعث نشاط الفرن العالي، والتزود بالمياه الصالحة للشرب في غضون الـ24 ساعة المقبلة.
تغطيات ذات صلة
هروب جماعي للتلاميذ من المدارس بسبب المطاعم
مسافرون يحوّلون أفخم باخرة إلى "أفريكا تاون"
نجتر الدروس القديمة في غياب الكتب المدرسية وبوادر أزمة في الأفق
زمالي يجتمع بنقابة "السناباب" ويتعهد بالتكفل بانشغالات العمال
أويحيى يأمر الوزراء والولاة بإحصاء ديون المتعاملين الاقتصاديين
وقال الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية عنابة، إن تدارك حالة التذبذب المسجل في توزيع المياه بعنابة، استدعى اللجوء إلى نمط جديد في استغلال مياه سد بوناموسة بولاية الطارف الذي يمثل المورد الرئيسي لتموين ولايتي عنابة والطارف بهذه المادة الحيوية.
وأضاف نسيب بأنه وأمام الوضعية الناجمة عن انخفاض منسوب المياه بسد بوناموسة بقدرة تصل إلى 165 مليون متر مكعب إلى مستوى جعله غير قابل للاستغلال استدعى اللجوء إلى استغلال فتحات على مستوى الطبقات السفلى لهذا السد.
وأوضح أن هذا الإجراء الذي شرع في العمل به سيمكن من تدفق 80 ألف متر مكعب في اليوم من المياه يوجه 50 ألف متر مكعب في اليوم منها لتزويد السكان بمياه الشرب وحوالي 30 ألف متر مكعب لتلبية احتياجات المركب الصناعي سيدار الحجار.
وبإمكان حجم المياه القابل حاليا للاستغلال بهذا النمط الجديد تغطية احتياجات ولاية عنابة بصفة "عادية" بالمياه لمدة ثلاثة أشهر في انتظار - كما قال- عودة الأمطار وإنجاز بعض محاور البرنامج الخاص بالمخطط الاستعجالي الذي تقرر لتدارك الوضع.
وفي ذات السياق، أكد الوزير نسيب على عزم الدولة على "إيجاد حلول نهائية لمشكل المياه"، موضحا بأن تجسيد البرنامج الاستعجالي الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3 مليار دينار قد دخل حيز التنفيذ.
وذكر وزير الموارد المائية بأن هذا البرنامج الاستعجالي يرتكز على محاور رئيسية تتمثل في إعادة تأهيل قناة نقل المياه من سد مكسة بولاية الطارف نحو عنابة وذلك على مسافة 22 كلم لضمان نحو35 ألف متر مكعب في اليوم من المياه بالإضافة إلى إعادة تأهيل حقل بوثلجة بالطارف وحفر عدة آبار وتأهيل محطة معالجة المياه المستعملة بعنابة قصد تحسين نوعية المياه وضخها لفائدة مركب الحجار لتمكينه من تحقيق استقلالية في التزود بالمياه.
من جهة أخرى، أكد الوزير بأن عملية تزويد مركب سيدار -الحجار بالمياه قد شرع في تجسيدها الأربعاء لضمان احتياجات هذا المركب من المياه ستتم بصفة "عادية بعد امتلاء خزاناته بالمياه الاحتياطية الضرورية".
إلى ذلك أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، الأربعاء على أن "تنويع الموارد المائية يكتسي أهمية قصوى وضروري من أجل ضمان تموين آمن بالمياه".
وشدد الوزير على ضرورة إعادة تأهيل واستغلال المياه السطحية مبرزا بأن هذه العمليات تعد بمثابة "تأمين لتزويد السكان بمياه الشرب".
وأضاف بأن "شبكات التموين بالمياه ليست تفتقر لتصور يمكن من تأمين التموين بهذه المادة الحيوية وأن هذا الجانب يستدعي إعادة النظر وأخذ الأمور بكل جدية".
وأشار الوزير إلى أن تنويع الموارد المائية بولاية عنابة "ضروري ولا بد من تجسيده على ارض الواقع لكي تعود الأمور إلى حالتها العادية" وحث المسؤولين المحليين على تجسيد المخطط الاستعجالي الذي بادرت إليه السلطات العمومية لمواجهة أزمة الماء التي تعيشها ولاية عنابة.
وفي هذا السياق قال الوزير "إن الدولة عازمة على تسخير كافة الوسائل لتأمين التموين بمياه الشرب بعنابة على غرار ولايات أخرى التي تعيش وضعا مماثلا"، داعيا إلى إعادة تأهيل محطات الضخ وكل شبكات توزيع مياه الشرب مؤكدا بأن "التسيير يعني أيضا استباق إيجاد الحلول لمواجهة كل مشكل".
وأكد الوزير نسيب بأن مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة عنابة "يعود إلى جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "مصدرا آخرا للتموين بمياه الشرب وتأمين بالنسبة للقطاع."
وشدد الوزير على مسؤولي الموارد المائية والجزائرية للمياه من أجل بذل مجهودات كبيرة لتجسيد المخطط الاستعجالي الذي تم إقراره لمواجهة ندرة المياه التي يعاني منها مركب الحديد والصلب سيدار بالحجار.
من جهتهم أكد المسؤولون المعنيون بأن الحجم الضروري بالنسبة لهذا المركب "سيتم ضمانه في غضون الأيام المقبلة" وذلك بعد إعادة تأهيل قناة مكسة - لحنيشات وكذا حفر آبار.