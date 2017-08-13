ينتظر أن تشهد العديد من الولايات عبر الوطن انخفاضا "محسوسا'' في درجات الحرارة، ابتداء من ليلة الجمعة إلى السبت، حيث تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بالمدن الساحلية ما بين 20 و22 درجة مئوية فقط وما بين 23 درجة و25 درجة مئوية فقط بالمدن الداخلية الشرقية مع توقع سقوط زخات من المطر.
ستشهد ولايات الوطن انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة ابتداء من السبت مع تساقط أمطار، معتبرة ليلة الأحد إلى الإثنين ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى المعدل الفصلي بعدما ارتفعت في اليومين الفارطين سواء بالمدن الساحلية أو المدن الداخلية، وستتراوح الحرارة ما بين 20 و22 درجة بالمدن الساحلية الشرقية، فيما لن تتعدى درجات الحرارة 25 درجة مئوية، حيث ستتراوح درجات الحرارة في عنابة ما بين 20 و22 درجة وبولاية تلمسان 22 درجة وبولاية غرداية 26 درجة وعين صالح ستتراوح ما بين 29 و32 درجة أما بولاية تمنراست ستسجل 24 درجة مئوية.
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انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من السبت
إ. بوخليف
ينتظر أن تشهد العديد من الولايات عبر الوطن انخفاضا "محسوسا'' في درجات الحرارة، ابتداء من ليلة الجمعة إلى السبت، حيث تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بالمدن الساحلية ما بين 20 و22 درجة مئوية فقط وما بين 23 درجة و25 درجة مئوية فقط بالمدن الداخلية الشرقية مع توقع سقوط زخات من المطر.
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ستشهد ولايات الوطن انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة ابتداء من السبت مع تساقط أمطار، معتبرة ليلة الأحد إلى الإثنين ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى المعدل الفصلي بعدما ارتفعت في اليومين الفارطين سواء بالمدن الساحلية أو المدن الداخلية، وستتراوح الحرارة ما بين 20 و22 درجة بالمدن الساحلية الشرقية، فيما لن تتعدى درجات الحرارة 25 درجة مئوية، حيث ستتراوح درجات الحرارة في عنابة ما بين 20 و22 درجة وبولاية تلمسان 22 درجة وبولاية غرداية 26 درجة وعين صالح ستتراوح ما بين 29 و32 درجة أما بولاية تمنراست ستسجل 24 درجة مئوية.