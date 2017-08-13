أعلن مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عمارة لخضر، أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، ما سيسمح لكل مواطن بتسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل.
ولدى نزوله ضيفًا على حصة نقاش مفتوح للتلفزيون الجزائري ليلة الخميس، قال المتحدث: "بالنسبة إلى المواطنين الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم، هناك مرحلة للطعون الإدارية لمن أودع الملف ولم يتمكن من تسجيل نفسه، بالإضافة إلى المراجعة العادية التي أقرها القانون، التي تمتد من الفاتح إلى 31 أكتوبر"، مذكرا بأن كل الذين سيبلغون سنّ الانتخاب (18 سنة) في 23 المقبل معنيون بالتسجيلات في القوائم الانتخابية.
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المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون في أكتوبر
س. ع
أعلن مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، عمارة لخضر، أن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، ما سيسمح لكل مواطن بتسجيل نفسه للمشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل.
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ولدى نزوله ضيفًا على حصة نقاش مفتوح للتلفزيون الجزائري ليلة الخميس، قال المتحدث: "بالنسبة إلى المواطنين الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم، هناك مرحلة للطعون الإدارية لمن أودع الملف ولم يتمكن من تسجيل نفسه، بالإضافة إلى المراجعة العادية التي أقرها القانون، التي تمتد من الفاتح إلى 31 أكتوبر"، مذكرا بأن كل الذين سيبلغون سنّ الانتخاب (18 سنة) في 23 المقبل معنيون بالتسجيلات في القوائم الانتخابية.