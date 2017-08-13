كانت بحوزة مسافر قادم من مرسيليا الفرنسية حجز 2272 حبة من الحبوب المهلوسة بمطار عنابة

أحبطت مصالح الجمارك العاملة بمطار رابح بيطاط بعنابة، مساء أمس، محاولة إدخال أحد المسافرين القادمين من مرسيليا الفرنسية كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، تمثلت في 91 علبة مختلفة الأنواع تحوي ما مجمله 2272 حبة إضافة إلى 45 زجاجة صغيرة تحوي سوائل مخدرة للحقن.

عملية الحجز هذه جاءت على إثر معالجة الرحلة رقم AH1151 القادمة من مرسيليا، حيث حاول أحد المسافرين تمرير حقيبته وهناك طلب منه أعوان الجمارك وضعها في جهاز السكانير لفحصها فحصا دقيقا، نظرا إلى ما كان يحوم حولها من شكوك، ومباشرة بعد فتحها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تبين أنها تحتوي على كمية معتبرة من الأدوية لم يكن المسافر يتوفر على وصفات طبية أو أي وثائق أخرى تثبت حيازته الشرعية لها.

وبعد عرض الأدوية على طبيب مختص، تبين أن الأمر يتعلق بمهلوسات أدوية ذات مؤثرات عقلية، وعلى إثر ذلك، أمروا فورا بتطبيق أحكام قانون الجمارك نظرا إلى كون الأمر يتعلق باستيراد مواد محظورة، ليتم بعدها حجز الأدوية المذكورة وإعداد ملف جزائي ضد المتهم سيحال بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في القضية المتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية، كما تم تغريمه بغرامة جمركية واجبة في هذا الإطار.