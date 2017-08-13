لا تزال أسعار الخضر والفواكه ونحن على مشارف فصل الخريف، تحرق جيوب المواطنين، فغالبية الخضر الصيفيّة لم ينزل سعرها عن 100 دج، ولم يبق للمواطنين سِوى انتظار دخول غلة الخريف علها تزيح عنهم غبن أسعار الصيف.
المتجول بالأسواق في الآونة الأخيرة، يلحظ استمرار ظاهرة ارتفاع أسعار الخضر وبدرجة أقلّ الفواكه، ففي سوق التجزئة ببلدية حسين داي، تراوح سعر الكلغ من الطماطم بين 140 و160دج، والفلفل الحلو بـ140 دج، والقرعة بين 180 و200 دج، والّسلطة نزل سعرها قليلا واستقر في حدود 180 و200 دج، والبصل 70 دج وهي أسعار اعتبرها مواطنون التقيناهم بالسّوق، مرتفعة جدا، ولا تناسب قدرتهم الشرائية المتدنية...
مريم، ربة منزل وجدناها تتجادل مع بائع حول سعر الكوسة التي كان يبيعها بمبلغ 180 دج، مؤكدة له أنها وجدتها بسوق عين النعجة بـ 140 دج للكلغ، معاتبة إياه على مضاربته في السعر، ليرد عليها البائع وبحدة: "اشري ولا خلي.."، وعندما اقتربنا منها أكدت لنا أنه لولا أولادها الأربعة المتمدرسون في الطورين الابتدائي والمتوسط الذين يحتاجون إلى تغذية صحية، لاستغنت عن الخضر وعوّضتها بالمعجّنات فقط، أو خبز باللبن...؟؟
وفي الموضوع، أكد رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، في اتصال مع "الشروق"، أن أسعار الخضر ستبقى مرتفعة إلى نهاية شهر سبتمبر الجاري وبداية أكتوبر المقبل، والسبب حسب قوله "أن ما نستهلكه حاليا غلة صيفية وهي في نهاية موسمها، مثل الكوسة والفلفل بأنواعه، والطماطم"، أما غلاء السلطة، فسببه احتراق غالبية المحصول جرّاء موجة الحر الشديدة "السيروكو" التي ضربت البلاد مؤخرا، مؤكدا أن الفلاحين زرعوا السلطة، وهي بصدد النضج، متوقعا انخفاض أسعارها قليلا الأيام المقبلة.
وعن الأسعار في سوق الجملة بالكاليتوس، فالطماطم بيعت بـ 70دج للكلغ، الفلفل الحلو بين 60 و70دج، القرعة بين 120 و140 دج، السلطة 120 دج. أما الثوم المحلي فمتوفر ويباع بـ 250 دج للكلغ.
ويرى مجبر أن غلة الخريف ستدخل الأسواق قريبا، حتى وإن كانت أسعارها ستبدو مرتفعة في بداية العرض، لكنها تنخفض مع دخول كميات كبيرة من المحصول. والخضر المتوقع دخولها قريبا، الكرمبيط، "الشوفلور"، البسباس، القرنون والجلبانة والفول.
الموز اختفى كليا من بعض الأسواق
وبخصوص الفاكهة، أكّد مجبر أن أسعارها في المتناول، فمثلا الإجاص يباع في بعض أسواق التجزئة بـ 50 دج للكلغ، ومن النوعية الممتازة لم يتعد 150 دج للكلغ، ومثله العنب الأحمر ذو الحبة الكبيرة الذي يباع في الجملة بـ 100 دج للكلغ، في وقت يبيعه تجار التجزئة بـ 200 دج و300 دج لـ "لموسكا"وهو مبلغ وصفه المتحدث بـ "المبالغ فيه".
وبخصوص الموز، فقد تحسر كثير من المواطنين لأنهم أهدروا فرصة شراء كميات كبيرة منه عندما نزل سعره حتى 100 دج للكلغ الأيام القليلة الماضية، ليرتفع فجأة ويبلغ سقف 600 دج، في وقت غاب الموز كليا من بعض الأسواق، وفسر مجبر الظاهرة "بأن كمية الموز التي رخصت الحكومة باستيرادها في الدفعة الأولى المقدرة بـ 90 ألف طن انتهت، وتوقف الحديث عن الدفعة الثانية، في انتظار منح تراخيص جديدة للمستوردين".
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لا تزال أسعار الخضر والفواكه ونحن على مشارف فصل الخريف، تحرق جيوب المواطنين، فغالبية الخضر الصيفيّة لم ينزل سعرها عن 100 دج، ولم يبق للمواطنين سِوى انتظار دخول غلة الخريف علها تزيح عنهم غبن أسعار الصيف.
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المتجول بالأسواق في الآونة الأخيرة، يلحظ استمرار ظاهرة ارتفاع أسعار الخضر وبدرجة أقلّ الفواكه، ففي سوق التجزئة ببلدية حسين داي، تراوح سعر الكلغ من الطماطم بين 140 و160دج، والفلفل الحلو بـ140 دج، والقرعة بين 180 و200 دج، والّسلطة نزل سعرها قليلا واستقر في حدود 180 و200 دج، والبصل 70 دج وهي أسعار اعتبرها مواطنون التقيناهم بالسّوق، مرتفعة جدا، ولا تناسب قدرتهم الشرائية المتدنية...
مريم، ربة منزل وجدناها تتجادل مع بائع حول سعر الكوسة التي كان يبيعها بمبلغ 180 دج، مؤكدة له أنها وجدتها بسوق عين النعجة بـ 140 دج للكلغ، معاتبة إياه على مضاربته في السعر، ليرد عليها البائع وبحدة: "اشري ولا خلي.."، وعندما اقتربنا منها أكدت لنا أنه لولا أولادها الأربعة المتمدرسون في الطورين الابتدائي والمتوسط الذين يحتاجون إلى تغذية صحية، لاستغنت عن الخضر وعوّضتها بالمعجّنات فقط، أو خبز باللبن...؟؟
وفي الموضوع، أكد رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، في اتصال مع "الشروق"، أن أسعار الخضر ستبقى مرتفعة إلى نهاية شهر سبتمبر الجاري وبداية أكتوبر المقبل، والسبب حسب قوله "أن ما نستهلكه حاليا غلة صيفية وهي في نهاية موسمها، مثل الكوسة والفلفل بأنواعه، والطماطم"، أما غلاء السلطة، فسببه احتراق غالبية المحصول جرّاء موجة الحر الشديدة "السيروكو" التي ضربت البلاد مؤخرا، مؤكدا أن الفلاحين زرعوا السلطة، وهي بصدد النضج، متوقعا انخفاض أسعارها قليلا الأيام المقبلة.
وعن الأسعار في سوق الجملة بالكاليتوس، فالطماطم بيعت بـ 70دج للكلغ، الفلفل الحلو بين 60 و70دج، القرعة بين 120 و140 دج، السلطة 120 دج. أما الثوم المحلي فمتوفر ويباع بـ 250 دج للكلغ.
ويرى مجبر أن غلة الخريف ستدخل الأسواق قريبا، حتى وإن كانت أسعارها ستبدو مرتفعة في بداية العرض، لكنها تنخفض مع دخول كميات كبيرة من المحصول. والخضر المتوقع دخولها قريبا، الكرمبيط، "الشوفلور"، البسباس، القرنون والجلبانة والفول.
الموز اختفى كليا من بعض الأسواق
وبخصوص الفاكهة، أكّد مجبر أن أسعارها في المتناول، فمثلا الإجاص يباع في بعض أسواق التجزئة بـ 50 دج للكلغ، ومن النوعية الممتازة لم يتعد 150 دج للكلغ، ومثله العنب الأحمر ذو الحبة الكبيرة الذي يباع في الجملة بـ 100 دج للكلغ، في وقت يبيعه تجار التجزئة بـ 200 دج و300 دج لـ "لموسكا"وهو مبلغ وصفه المتحدث بـ "المبالغ فيه".
وبخصوص الموز، فقد تحسر كثير من المواطنين لأنهم أهدروا فرصة شراء كميات كبيرة منه عندما نزل سعره حتى 100 دج للكلغ الأيام القليلة الماضية، ليرتفع فجأة ويبلغ سقف 600 دج، في وقت غاب الموز كليا من بعض الأسواق، وفسر مجبر الظاهرة "بأن كمية الموز التي رخصت الحكومة باستيرادها في الدفعة الأولى المقدرة بـ 90 ألف طن انتهت، وتوقف الحديث عن الدفعة الثانية، في انتظار منح تراخيص جديدة للمستوردين".