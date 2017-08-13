وضعت، مؤخرا، مصالح الشرطة بوهران، حدّا لنشاط شرطية مزيّفة، أوقعت في شراكها العديد من الضحايا، حيث أوهمتهم بأنّه بإمكانها مساعدتهم على الالتحاق بصفوف الشرطة، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وكان عدد من الضحايا قد رفعوا شكاوى أمام مصالح الشرطة، مفادها تعرّضهم لعملية نصب واحتيال من طرف شابة تدعي أنها شرطية، حيث أبلغتهم بأنّها ستساعدهم على الالتحاق بسلك الشرطة، قبل أن تستولي على أموالهم وتتوارى عن الأنظار.
وكان من بين الضحايا شاب في العقد الثالث من العمر، سلبته سبعة ملايين سنتيم، نظير مساعدته على النجاح في امتحان الأعوان شبه المدنيين بسلك الشرطة.
تحريات مصالح الأمن المكثفة أفضت إلى توقيف المتهمة في قضية الحال، التي أحيلت أمام محكمة الجنح، التي أدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال.
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سلبتهم أموالهم وتوارت عن الأنظار
شرطية "مزيفة" بوهران توهم ضحاياها بتوظيفهم في سلك الأمن
مونية شنوف
وضعت، مؤخرا، مصالح الشرطة بوهران، حدّا لنشاط شرطية مزيّفة، أوقعت في شراكها العديد من الضحايا، حيث أوهمتهم بأنّه بإمكانها مساعدتهم على الالتحاق بصفوف الشرطة، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
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وكان عدد من الضحايا قد رفعوا شكاوى أمام مصالح الشرطة، مفادها تعرّضهم لعملية نصب واحتيال من طرف شابة تدعي أنها شرطية، حيث أبلغتهم بأنّها ستساعدهم على الالتحاق بسلك الشرطة، قبل أن تستولي على أموالهم وتتوارى عن الأنظار.
وكان من بين الضحايا شاب في العقد الثالث من العمر، سلبته سبعة ملايين سنتيم، نظير مساعدته على النجاح في امتحان الأعوان شبه المدنيين بسلك الشرطة.
تحريات مصالح الأمن المكثفة أفضت إلى توقيف المتهمة في قضية الحال، التي أحيلت أمام محكمة الجنح، التي أدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال.