ألقى، مؤخرا، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسعيدة القبض على رعية إفريقي من جنسية مالية، يبلغ من العمر 32 سنة، تورط في قضيتي حيازة مواد معدة لتزوير النقود، إضافة إلى الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وقائع القضية بدأت إثر دوريات لعناصر الأمن بالمحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة سعيدة، حيث لفت انتباههم رعية إفريقي بدت على ملامحه علامات الارتباك والقلق. بعد تفتيشه ضبط بحوزته حقيبة يدوية بها ورقتان نقديتان من فئة 2000 دينار عليهما مادة بيضاء وقارورتان صغيرتا الحجم بهما مواد سائلة أحمر وأبيض شفاف، وكيس صغير به مسحوق وردي وورقتان من "السيلوفان" ذات حجم ورقة نقدية 2000 دج تستعمل كلها في تزوير النقود، كما حاول الموقوف تضليل مصالح الشرطة بتصريحه بهوية أخرى غير هويته الحقيقية، إلا أن فطنة عناصر الشرطة حالت دون ذلك من خلال فحص هويته على مستوى نظام التعريف الآلي على البصمات التي تبين أنه متورط سابقا في قضيتين مشابهتين بولايات أخرى، المشتبه فيه أنجز إجراء قضائي ضده وقدم، أمس، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة.
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حاول تضليل الشرطة بإخفاء هويته الحقيقية
توقيف إفريقي بحوزته معدات لتزوير العملة في سعيدة
ابن حمزة
ألقى، مؤخرا، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسعيدة القبض على رعية إفريقي من جنسية مالية، يبلغ من العمر 32 سنة، تورط في قضيتي حيازة مواد معدة لتزوير النقود، إضافة إلى الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية.
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وقائع القضية بدأت إثر دوريات لعناصر الأمن بالمحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة سعيدة، حيث لفت انتباههم رعية إفريقي بدت على ملامحه علامات الارتباك والقلق. بعد تفتيشه ضبط بحوزته حقيبة يدوية بها ورقتان نقديتان من فئة 2000 دينار عليهما مادة بيضاء وقارورتان صغيرتا الحجم بهما مواد سائلة أحمر وأبيض شفاف، وكيس صغير به مسحوق وردي وورقتان من "السيلوفان" ذات حجم ورقة نقدية 2000 دج تستعمل كلها في تزوير النقود، كما حاول الموقوف تضليل مصالح الشرطة بتصريحه بهوية أخرى غير هويته الحقيقية، إلا أن فطنة عناصر الشرطة حالت دون ذلك من خلال فحص هويته على مستوى نظام التعريف الآلي على البصمات التي تبين أنه متورط سابقا في قضيتين مشابهتين بولايات أخرى، المشتبه فيه أنجز إجراء قضائي ضده وقدم، أمس، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة.