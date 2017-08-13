مقتل اثنين من حماس في انهيار نفقين في غزة

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل عنصران من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جراء انهيار نفقين تحت الأرض للحركة، فجر الجمعة، في غزة، كما أعلنت الكتائب في بيان.

وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها، أنها "تزف المجاهدين خليل باسم الدمياطي من سكان مدينة غزة ويوسف صبري أبو عابد من سكان بني سهيلا (جنوب) اللذين استشهدا إثر انهيار نفقين للمقاومة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وحسب مسؤول فلسطيني في غزة، "انهار النفق الأول في مدينة غزة مساء الخميس، بينما انهار النفق الثاني في شرق خان يونس فجر الجمعة".

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "جثماني الشهيدين نقلا إلى مستشفيي الشفاء بغزة وناصر بخان يونس".

وقال بيان القسام، إن عناصرها يواصلون العمل "من التدريب إلى التصنيع إلى حفر أنفاق العزة والكرامة: سلسلة جهادية".

وتتكرر حوادث انهيار الأنفاق التابعة لحماس متسببة بسقوط قتلى وجرحى.

وحفر أعضاء القسام شبكة أنفاق سرية تحت الأرض في مناطق مختلفة من قطاع غزة استخدمت بعضها في أعمال قتالية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب صيف 2014 العدوانية على قطاع غزة. كما تستخدم الأنفاق لنقل سلع مختلفة من مصر التي تقفل معبر رفح، المنفذ الوحيد بين قطاع غزة والخارج.