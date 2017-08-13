الشرطة تحقق في الحادثة إصابات في انفجار في مترو لندن

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن انفجاراً وقع في مترو أنفاق العاصمة لندن، مما أسفر عن إصابة بعض الركاب.

وذكر تلفزيون "بي بي سي" نقلاً عن مصادر في مكافحة الإرهاب لم ينشر أسماءها، أن السلطات البريطانية تتعامل مع واقعة مترو الأنفاق في لندن على أنها إرهاب.

وذكرت الشرطة، أنها على علم بحادث في محطة بارسونز غرين غرب لندن وأن رجال الشرطة موجودون في الموقع. وقالت خدمة الإسعاف، إن مسعفيها موجودون في المحطة المذكورة.

وقالت شرطة لندن في بيان: "ضباط شرطة العاصمة وشرطة النقل البريطانية موجودون إلى جانب إدارة الإطفاء وخدمة الإسعاف". وأضافت "ننصح الناس بتفادي المنطقة".

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر امرأة تجلس على رصيف المحطة وتتلقى مساعدة من خدمات الطوارئ.

وأفادت الشرطة أنها على علم بتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وستعلن أي حقائق تتعلق بالحادث بمجرد أن تتأكد منها.

وذكرت هيئة النقل في لندن على تويتر، أن الخدمة توقفت بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون التي تمر عبر محطة بارسونز غرين.

وذكر موقع صحيفة "مترو" نقلاً عن مراسلته في المكان، أن عبوة بيضاء اللون انفجرت على متن أحد القطارات حيث تعرض ركاب لحروق في الوجه.

وأشارت المراسلة إلى أن الركاب تعرضوا "لحروق سيئة جداً" وأن "شعرهم يتساقط".

ونشر أحد مستخدمي تويتر صوراً لعبوة بيضاء اللون يتصاعد منها الدخان على متن قطار.

وتحدث ريتشارد آيلمر-هال، وهو مستشار في مجال تكنولوجيا الإعلام يبلغ من العمر 52 عاماً، عن حالة "هلع" في القطار.

وقال لوكالة "برس أسوسييشن": "كانت هناك حالة من الهلع والكثير الكثير من الصراخ".

وأضاف أن امرأة في المحطة قالت إنها "رأت حقيبة وشعاعاً من الضوء (وسمعت) دوياً، وهو ما يعني أن شيئاً ما انفجر".

وأكد "رأيت امرأتين تخضعان للعلاج من قبل فرق الإسعاف".

وقالت امرأة في محطة بارسونز غرين لوكالة رويترز للأنباء، إنها أصيبت بسبب تدافع الركاب.

وذكر مصور لرويترز، أن أفراد شرطة يحملون السلاح موجودون في المكان.