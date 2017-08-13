قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، في برلين، إن بلاده على استعداد للجلوس على طاولة التفاوض لمحاولة إنهاء النزاع مع جيرانها العرب.
وقال الأمير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين: "كما تعلمون، إحنا الآن أكثر من 100 يوم من الحصار على دولة قطر. وتحدثنا عن استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية".
وقالت ميركل، إنها قلقة من عدم التوصل لحل للأزمة، مضيفة أنها تدعم جهود الوساطة من الكويت والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.
ويقوم أمير قطر في جولة خارجية تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا، هي الأولى منذ أن بدأت الأزمة مع الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في 5 جوان الماضي، بدعوى دعم قطر للإرهاب وعلاقتها مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة.
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أمير قطر: مستعد للمحادثات لإنهاء الأزمة الخليجية
رويترز - الشروق أونلاين
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، في برلين، إن بلاده على استعداد للجلوس على طاولة التفاوض لمحاولة إنهاء النزاع مع جيرانها العرب.
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وقال الأمير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين: "كما تعلمون، إحنا الآن أكثر من 100 يوم من الحصار على دولة قطر. وتحدثنا عن استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية".
وقالت ميركل، إنها قلقة من عدم التوصل لحل للأزمة، مضيفة أنها تدعم جهود الوساطة من الكويت والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.
ويقوم أمير قطر في جولة خارجية تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا، هي الأولى منذ أن بدأت الأزمة مع الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في 5 جوان الماضي، بدعوى دعم قطر للإرهاب وعلاقتها مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة.