يواجه عشرات التجار من الذين استفادوا من الإجراءات الاستثنائية السنة الماضية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ببسكرة، مشاكل جمة مع الصندوق أعاقت عملية حصولهم على حقوق من الصندوق كبطاقة الشفاء وغيرها بسبب تراجع مصالح صندوق "كاسنونس" عن الالتزام بالإجراءات المطبقة سابقا مع هؤلاء التجار.
ومفاجأتها المعنيين بأنها ستراجع مجددا عملية ضبط التسديد بالتقسيط، رغم أن التجار سددوا ما عليهم من ديون منذ تاريخ الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية المفعلة وطنيا، أمام إقدام مصالح "كاسنوس" على إطلاق مراجعة جديدة للديون المترتبة على التجار إلى حركة غضب كبيرة بدت تنتاب غالبية هؤلاء التجار خصوصا الملتزمين بالإجراءات التحفيزية العمومية في تسديد الديون للصندوق منذ عدة شهور.
واعتبر البعض في تصريح لـ"الشروق" ما يحدث عملية ابتزاز وتعدٍّ على القانون العمومي الذي بموجبه استفاد التجار من وثائق التسديد بالأقساط، وكأنما الإدارة تبحث عن رفع سقف الديون القديمة على عاتق التجار المنتسبين إلى الصندوق. وطالب عدد من التجار بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإنهاء الفوضى ووقف محاولات مضايقة التجار المنتظمين في دفع الاشتراكات الجديدة والمستحقات القديمة طبقا للقانون ورغم ذلك يحرمون من الحصول على حقوقهم من الصندوق.
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"كاسنونس" يتنصل من تسريح حقوق تجار أنهوا تسديد الديون ببسكرة
مراد. ب
يواجه عشرات التجار من الذين استفادوا من الإجراءات الاستثنائية السنة الماضية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ببسكرة، مشاكل جمة مع الصندوق أعاقت عملية حصولهم على حقوق من الصندوق كبطاقة الشفاء وغيرها بسبب تراجع مصالح صندوق "كاسنونس" عن الالتزام بالإجراءات المطبقة سابقا مع هؤلاء التجار.
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ومفاجأتها المعنيين بأنها ستراجع مجددا عملية ضبط التسديد بالتقسيط، رغم أن التجار سددوا ما عليهم من ديون منذ تاريخ الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية المفعلة وطنيا، أمام إقدام مصالح "كاسنوس" على إطلاق مراجعة جديدة للديون المترتبة على التجار إلى حركة غضب كبيرة بدت تنتاب غالبية هؤلاء التجار خصوصا الملتزمين بالإجراءات التحفيزية العمومية في تسديد الديون للصندوق منذ عدة شهور.
واعتبر البعض في تصريح لـ"الشروق" ما يحدث عملية ابتزاز وتعدٍّ على القانون العمومي الذي بموجبه استفاد التجار من وثائق التسديد بالأقساط، وكأنما الإدارة تبحث عن رفع سقف الديون القديمة على عاتق التجار المنتسبين إلى الصندوق. وطالب عدد من التجار بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإنهاء الفوضى ووقف محاولات مضايقة التجار المنتظمين في دفع الاشتراكات الجديدة والمستحقات القديمة طبقا للقانون ورغم ذلك يحرمون من الحصول على حقوقهم من الصندوق.