أكد أن النيابة العامة ستأخذ مجراها دربال: تصريح تواتي جريمة يعاقب عليها

وصف رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الجمعة، تصريح رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي حول حصوله على مقعد في البرلمان عن طريق الأموال بـ"جريمة يعاقب عليها القانون".

وأوضح دربال "الشروق نيوز" أن "موسى تواتي يتحمل مسؤولية كلامه الذي يدرج ضمن القانون الجنائي العام، حيث ستأخذ النيابة العامة مجراها في القضية".

وكان تواتي قد صرح مؤخرا لوسائل الإعلام أنه دفع أموالا نظير حصوله على مقعد في البرلمان.

وقال عبد الوهاب دربال "ما يفهم من تصريح تواتي الرسمي أنه يقصد دفع أموال للحصول محاضره وهذا مخالف للقانون".

يذكر أن رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، كان قد أضرب عن الطعام عقب الإعلان عن النتائج الرسمية للتشريعيات الماضية وفشله في الظفر بمقعد في المجلس الشعبي الوطني، حيث قدم تقدم بطعون للمجلس الدستوري الذي منحه مقعدا واحدا في البرلمان.