التحقيق في سكنات من دون شهادات مطابقة في الطارف

أكدت معلومات رسمية صادرة من مديرية السكن، أن العديد من المساكن بولاية الطارف، معظم أصحابها لا يملكون شهادات مطابقة، خاصة بعاصمة الولاية وبعض البلديات وهو مشكل كبير وضعت له مديرة القطاع أوهيبة عميروش علامة استفهام كبيرة على هامش اجتماع تنفيذي موسع أمس أدى إلى مباشرة التحقيقات إداريا وأمنيا في هذا التجاوز.

ورفعت مديرة القطاع تقريرا إلى الوالي محمد بلكاتب الذي دعا إلى ضرورة محاسبة المتسببين وحل المشكل نهائيا في أقرب وقت، بعد أن عجزت مديرية السكن عن حل هذا المشكل ومشاكل أخرى خاصة ببعض المرقين العقاريين والمقاولين لاسيما المتحايلين منهم، الذين ستسدد مستحقاتهم خلال الأيام القادمة التي قدرت بـ 165 مليار سنتيم.

للإشارة، فإن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الطارف المعروف "بأل أس بي" وخلال الخماسي الماضي استفادت من 180 وحدة سكنية، منها 60 وحدة مازالت في طور الإنجاز حسب إحصائيات مديرية السكن بالولاية.