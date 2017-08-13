هلاك إطار بوكالة "أونساج" بعد شهرين من زواجه بسكيكدة

توفي إطار بوكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج" سكيكدة الضحية بشاغة عبد الرحمن، البالغ من العمر 34 سنة، ، مساء الأربعاء في حدود الساعة السادسة وثلاثين دقيقة، إثر سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها، وذلك بعد مرور شهرين على دخوله القفص الذهبي، حيث أغمي عليه، ليسقط على الأرض، ورغم تدخل الطاقم الطبي بمستشفى سكيكدة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

للإشارة، فإن جنازته شيعت الخميس إلى مقبرة سطورة بسكيكدة.

وفي سياق ذي صلة ووري الخميس أيضا جثمان العداء المغترب بفرنسا شبور جمال الثرى بمقبرة كسير الباز بالقل، وهو الذي لقي مصرعه الأربعاء الماضي في حادث مرور مروع، بمدينة أيار الفرنسية، بعد أن دهسته شاحنة من الوزن الثقيل، كان يقودها كهل فرنسي، عندما كان يتدرب على حافة الطريق كعادته.