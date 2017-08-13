توقيف شخص بحوزته سلاح ناري بتازمالت

تمكنت مصالح أمن دائرة تازمالت من توقيف شخص بحوزته سلاح ناري، بالإضافة إلى مخزن خاص بالسلاح به خرطوشتا ذخيرة حية، ويتعلق الأمر بالمدعو "أ. م" البالغ من العمر 30 سنة، القاطن بولاية البويرة.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص بضواحي مدينة تازمالت بحوزته سلاح ناري، ليتم مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية، ووضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الذي كان على متن مركبة بوسط مدينة تازمالت، وعند تفتيش المركبة والتلمس الجسدي للمشتبه فيه عثر بحوزته على السلاح الناري مخبأ بإحكام تحت ملابسه.

وقد أنجز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن جريمة "حيازة سلاح ناري آلي" وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو المختصة إقليميا وأصدر في حقه أمر إيداع.





... وتوقيف 6 أشخاص بتهمة السكر العلني وحيازة مخدرات

كما قامت مصالح أمن دائرة تازمالت بحملة مداهمات واسعة في إقليم اختصاص الأمن الوطني، سخرت له جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وتمكنت على إثرها من توقيف 6 أشخاص متورطين في 7 قضايا مختلفة منها "السكر العلني البين"، "حمل سلاح أبيض محظور"، "حيازة مخدرات"، وكذا ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، حول على إثرها المتورطون في هذه القضايا إلى المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.