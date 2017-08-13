نفت وزارة السكن والعمران والمدينة، تحويل مكتتبي برنامج السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم LPA، مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وفي بيان لها، الخميس، طمأنت الوزارة، مكتتبي عدل، بأن "صيغة الترقوي المدعم الجديدة ليست لها أي علاقة ببرنامج عدل المسطر سابقا من قبل رئس الجمهورية، وأن هذا البرنامج سيتواصل إلى غاية أن يتم تسليم آخر سكن مبرمج للمكتتبين".
وأضافت الوزارة بيانها أن "صيغة السكن الترقوي المدعم LPA الذي يعد نمط جديد يتكفل بطالبي السكن ذوي الدخل المتوسط والذي سوف يعاد تفعيله من جديد بميكانيزمات جديدة وأطر قانونية من شأنها حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز".
وأفاد البيان أنه سيتم "الحرص على أن يكون الإنجاز غير معرض لأي سبب من شأنه أن يوقف الأشغال، حيث نصبت لهذا الغرض لجنة من المختصين على مستوى الوزارة لدراسية هذه الأطر القانونية".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحويل مشاريع عدل2 إلى صيغة الترقوي المدعم، مما أثار موجة من السخط على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف مكتتبي برنامج عدل، ليضاف إلى الجدل الذي يدور حول المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
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وزارة السكن تنفي
لا تحويل لمكتتبي "عدل" نحو LPA
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
نفت وزارة السكن والعمران والمدينة، تحويل مكتتبي برنامج السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم LPA، مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام.
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وفي بيان لها، الخميس، طمأنت الوزارة، مكتتبي عدل، بأن "صيغة الترقوي المدعم الجديدة ليست لها أي علاقة ببرنامج عدل المسطر سابقا من قبل رئس الجمهورية، وأن هذا البرنامج سيتواصل إلى غاية أن يتم تسليم آخر سكن مبرمج للمكتتبين".
وأضافت الوزارة بيانها أن "صيغة السكن الترقوي المدعم LPA الذي يعد نمط جديد يتكفل بطالبي السكن ذوي الدخل المتوسط والذي سوف يعاد تفعيله من جديد بميكانيزمات جديدة وأطر قانونية من شأنها حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز".
وأفاد البيان أنه سيتم "الحرص على أن يكون الإنجاز غير معرض لأي سبب من شأنه أن يوقف الأشغال، حيث نصبت لهذا الغرض لجنة من المختصين على مستوى الوزارة لدراسية هذه الأطر القانونية".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحويل مشاريع عدل2 إلى صيغة الترقوي المدعم، مما أثار موجة من السخط على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف مكتتبي برنامج عدل، ليضاف إلى الجدل الذي يدور حول المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.