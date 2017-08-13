ضبط 26 "حراقا" بالقالة وعنابة توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين بالمدية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس، بالمدية، ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين، كما تم ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت قوات مشتركة بسيدي بلعباس (49) كغ من المخدرات، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست، (05) شاحنات و(43200) لترا من الوقود بالإضافة إلى (38) طنا من المواد الغذائية، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة، الطارف وتندوف محاولات أخرى لتهريب كميات من الوقود تُقدر بـ(16044) لتر، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتيارت كمية من التبغ قدرت بـ(1500) علبة.

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس السواحل بالقالة وعنابة، (26) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان، بشار، أدرار، عنابة والأغواط (55) مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.