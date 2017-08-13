الأمين العام للأفلان يعين أعضاء جدد 3 وزراء يدخلون مكتب ولد عباس

عين جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وزيرين سابقين هما عبد السلام شلغوم والهاشمي جيار، والحالي الطاهر خاوة في المكتب السياسي للحزب.

وأعلن بيان للحزب أن "الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس قام بتعيين كل من الوزيرين السابقين عبد السلام شلغوم والهاشمي جيار (عضو بمجلس الأمة) والوزير الحالي الطاهر خاوة في المكتب الساسي لحزب جبهة التحرير الوطني".

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر حول سبب هذه التعيينات الجديدة، وهل الأمر بالاستخلاف أعضاء سابقين مثل حسين خلدون.