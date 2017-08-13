طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس الجمعة برفع "الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في اقرب وقت ممكن"، وقفا لبيان صادر عن الاليزيه.
وتخضع قطر منذ شهرين لحظر يفرضه جيرانها في الخليج، بينهم السعودية والامارات والبحرين التي تتهم الدوحة بدعم "الارهاب".
واضاف بيان الاليزيه ان الرئيس الفرنسي "طالب برفع اجراءات الحظر التي تطاول السكان في قطر خصوصا العائلات والطلاب في اقرب وقت ممكن".
وتابع ان ماكرون وامير قطر "تطرقا الى الازمة القائمة بين قطر ودول عدة في الشرق الاوسط. وعبر رئيس الجمهورية عن قلقه ازاء التوترات التي تهدد الاستقرار الاقليمي، وتعيق الحل السياسي للازمات وتضعف فاعلية كفاحنا المشترك ضد الارهاب".
وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من جوان علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة والتقرب من ايران. وترفض الدوحة هذه الاتهامات.
وكان امير قطر التقى قبل ساعات في برلين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
ودعت ميركل بعيد اللقاء اطراف الازمة الى "الجلوس على طاولة واحدة"، معتبرة ان المفاوضات بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة ثانية يجب ان تكون بعيدة عن الاضواء لكي تنجح.
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ماكرون يدعو الى رفع الحصار عن قطر
وكالات
طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس الجمعة برفع "الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في اقرب وقت ممكن"، وقفا لبيان صادر عن الاليزيه.
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وتخضع قطر منذ شهرين لحظر يفرضه جيرانها في الخليج، بينهم السعودية والامارات والبحرين التي تتهم الدوحة بدعم "الارهاب".
واضاف بيان الاليزيه ان الرئيس الفرنسي "طالب برفع اجراءات الحظر التي تطاول السكان في قطر خصوصا العائلات والطلاب في اقرب وقت ممكن".
وتابع ان ماكرون وامير قطر "تطرقا الى الازمة القائمة بين قطر ودول عدة في الشرق الاوسط. وعبر رئيس الجمهورية عن قلقه ازاء التوترات التي تهدد الاستقرار الاقليمي، وتعيق الحل السياسي للازمات وتضعف فاعلية كفاحنا المشترك ضد الارهاب".
وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من جوان علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة والتقرب من ايران. وترفض الدوحة هذه الاتهامات.
وكان امير قطر التقى قبل ساعات في برلين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
ودعت ميركل بعيد اللقاء اطراف الازمة الى "الجلوس على طاولة واحدة"، معتبرة ان المفاوضات بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة ثانية يجب ان تكون بعيدة عن الاضواء لكي تنجح.