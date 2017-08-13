استقبل رئيس البعثة بالجزائر يوسفي يفتح مجددا ملف تداعيات اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي على الاقتصاد الوطني

استقبل وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون اورورك، حيث تطرقا إلى مسألة تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد وتداعياته على الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء "وضعية التعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا تطلعات ونظرة الطرفين لتعزيزه".

وتطرقا في هذا الخصوص إلى "مسألة تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتداعياته على الاقتصاد الوطني، وكذا تقييم برنامج التعاون المالي والتقني قيد الإنجاز" حسب البيان.

وابرز يوسفي اهمية مرافقة الاتحاد الأوروبي للجزائر لاسيما في مجالات تكوين اطارات قطاع الصناعة وتأهيل المؤسسات بهدف إعادة التوازن لعلاقات الشراكة بين البلدين بعد اكثر من 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد في سبتمبر 2005.

كما دعا الوزير، يضيف البيان، إلى "مقاربة متنوعة للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار سياسة الجزائر في ضمان سلامة التموين الطاقوي للاتحاد على وجه الخصوص".