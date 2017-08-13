وقفة تضامنية مع مسلمي بورما بباتنة

نظم، الجمعة، عدد من المصلين وقفة تضامنية مع سكان إقليم الروهينجا الذين يتعرضون لمجازر جماعية وحملات قمعية ببورما على يد الأغلبية البوذية.

ورفع المحتجون الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة بمسجد أول نوفمبر بباتنة، لافتات دعت لوقف المجازر العرقية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة هناك، داعين لتدخل الحكومات الإسلامية والعالمية لوقف شبح الإبادة الذي يتعرضون له منذ سنوات وسط تجاهل كلي لمعاناتهم رغم تعارض تلك الحملات مع مبادئ حقوق الإنسان، وتعارض ذلك مع مبدأ التضامن العقائدي بين المسلمين باعتبار أن ما يتعرضون له تطهير عرقي يأخذ أبعادا دينية بعد الدعوات التي وجهها كهنة بوذيون بوقف انتشار المد الإسلامي ببورما.