آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
-
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
-
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
-
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
-
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
-
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
-
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
-
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
-
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
-
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
أكدت أنها تستقبل الأموال فقط في حسابها البنكي
جمعية العلماء المسلمين تستنفر الجزائريين لإغاثة مسلمي بورما
جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعوتها لكافة المواطنين إلى الالتفاف حول حملة جمع التبرعات المالية لإغاثة المسلمين المضطهدين في بورما الذين يتعرضون للتقتيل والإبادة في ظل الصمت الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي أطلقتها مع بداية الأسبوع.
ودعت الجمعية، إلى هبّة شعبية تضامنية جزائرية، لجمع التبرعات المالية والضغط على الجهات الأجنبية لتتحرك ضد الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية بالقتل والحرق ضد هذه الأقلية المسلمة.
وتقود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حسب ما أكّده رئيسها عبد الرزاق قسوم، اتصالات حثيثة مع جهات عديدة لإنجاح الحملة وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، حيث عيّنت وفدا ممثلا لها سينتقل إلى بنغلادش لتحديد الاحتياجات الحقيقية للاجئي بورما هناك، أين سيتم تقديم المساعدات النقدية لأصحابها واقتناء مواد أخرى إن استدعى الأمر ذلك.
وقصد ذلك، تضع الجمعية رقم حسابها الجاري cap 377415-81 في متناول جميع المحسنين الراغبين في مد يد المساعدة والمساهمة ولو بالنزر القليل لإنقاذ أقلية مسلمة تباد دون وجه حق.
وتلقت الجمعية برأي عبد الرزاق قسّوم العديد من الوعود من قبل بعض المؤسسات الاقتصادية والمحسنين لإعطاء دفع قوي للحملة.
وتبني الجمعية آمالا كبيرة على نجاح الحملة على غرار حملة غزة التي حققت برأيها نجاحا معتبرا.
ويعيش مسلمو بورما "الروهينجا" عملية تقتيل وإبادة جماعية باعتبارهم أقلية مسلمة يراد طمسها هويتها من قبل الأغلبية البوذية.
سليمان العربي2017/09/15 على 22:161
اللهم وفق وجازي كل من يساهم بماله وجهده وقلبه في هذا العمل الطيب، وجازي القائمين على هذا العمل الطيب، واللهم ألّف بين قلوب المسلمين وطهر عقولهم وقلوبهم من مكر اليهود والعلمانيين الداعين إلى الشرخ بين المسلمين والداعين للأخوة في العَلَم والوطن والمواطنة ولو كان المواطن هذا يهوديا أو جاسوسا صليبيا على حساب الاخوة في الدين التي شرعها رب العالمين.
اللهم طهر قلوب المسلمين من وساوس العملاء الداخليين المعادين للأخوة في الدين والذين يرفضون معاونة المسلمين ويشوشون عليها بإعلامهم وتعليقاتهم.
02017/09/15 على 22:292
بغض النظر عن هذه المبادرة لكن الغريب أن هذه الجمعية تتحرك بل تتضامن مع البعيد قبل القريب فلم يحدث أن تضامنت يوما مع الجزائريين فقد عرفت بلادنا كوارث ومصائب لا تعد ولا تحصى ولم نراها ولم نسمعها : زلزال بومرداس وفياضانات باب الوادى وإرهاب وإختطاف الأطفال وتفشي ظواهر غريبة عن مجتمعنا كالمخدرات وإهمال بل تخلي الأولاد عن أوليائهم والعكس .... وإنتهاك حقوق الإنسان والمرأة .... فهل البورميين والغزاويين واليمنيين .... أولى من الجزائريين