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جلسات العلاج أصبحت تتطلب ميزانية خاصة:
زيادات في أسعار الحجامة تثير غضب المواطنين
تفاجأ بعض المواطنين المتعودين على التداوي والعلاج بالحجامة بالزيادات الجديدة في أسعار جلسات العلاج، مع أن طبيعة الخدمات مازالت هي نفسها، وقد بررها المعالجون بإدراج تخصصات جديدة واعتماد سلم تسديد يتوافق مع كل جلسة علاج، وهو ما فرض على المتداوين بها.
لم يستفق المواطنون من الزيادات العشوائية التي مست مختلف الخدمات وحتى الأطباء حتى تفاجؤوا بفرض أسعار جديدة على جلسات التداوي بالحجامة من قبل بعض الحجامين والمعالجين بالرقية والأعشاب، فبعدما كانت تكلفة جلسة العلاج 800 دج، قفزت الأسعار هذه الأيام بداية من شهر سبتمبر الجاري إلى 1200 دج.. وهو ما صدم العديد من المواطنين المتعودين على التداوي بها واستغربوا بشدة هذه الزيادات غير المبررة، خصوصا أن جل زبائن هذه المحلات من البسطاء وأصحاب الدخل المحدود، وهذا الثمن سيرهقهم ويتسبب في ابتعادهم عن العلاج.
تتساءل إحدى المسنات وقد تعودت على الخضوع لجلسات العلاج بالحجامة: ما الدافع إلى هذه الزيادة؟ فقد كانت جميع أنواع الحجامة بـ 800 دج ليصبح اليوم هذا السعر مقتصرا على حجامة 4 كؤوس فقط، أما الأنواع الأخرى فلها سعرها الخاص، لتضيف محدثتنا وهي تعاني من آلام الظهر والمفاصل وشعرت بتحسن كبير بعد مواظبتها على العلاج: أحتاج إلى العلاج بأكثر من 4 كؤوس، فأنا مجبرة على إضافة 400 دج، وعندما اعترضت على السعر بررت العاملة الأمر بارتفاع ثمن الإيجار والكهرباء وبعض المواد شبه الطبية المعتمدة فيها، لكن العجوز لم تقتنع بحجتها واعتبرت الجشع هو السبب الرئيس.
وعبرت إحدى المواطنات عن غضبها الشديد من الأسعار الجديدة لبعض المحلات، فثمن الحجامة بأكثر من 4 كؤوس لمن يعاني من مواضع ألم مختلفة مرتفع جدا وستكلف المريض ميزانية خاصة، خصوصا أن بعض العائلات تعودت على القيام بجلسات حجامة جماعية، وهذا بالنسبة إلى المصابين بالسحر والمس، وقد أصبح ثمنها أكثر من 4000 دج، مع إضافة تخصصات جديدة.. فمثلا حجامة الذاكرة بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة الجامعيين سعرها 1400 دج. حجامة عرق النساء 1400 دج. حجامة علاج البواسير 2000 دج.
ودعا المواطنون وزارة التجارة إلى التدخل العاجل لتحديد أسعار هذه المحلات التي أصبحت تفرض أثمانا خيالية دون حسيب أو رقيب، مشددين على ضرورة تنظيم هذه النشاطات التي يقع المواطن دوما ضحية لها.
02017/09/15 على 21:581
كلشي يبروفيتي و كلشي يزيد
كمال2017/09/15 على 22:052
(ودعا المواطنون وزارة التجارة إلى التدخل العاجل لتحديد أسعار هذه المحلات التي أصبحت تفرض أثمانا خيالية دون حسيب أو رقيب)
اغبياء وزارة التجارة لم تتحكم حتى في سعر البطاطا.لا احد يجبركم الى الذهاب اليهم. والفتوا الباطل في السبيطارات يا غاشي.
سراب - الجزائر2017/09/15 على 22:423
الطبيب اصبح تاجر عادي
فالمريض له حقوقه ففي هذه الحالة يجب على الدولة تسن قانون يجبر الطبيب في حالة عدم شفاء المريض أو عدم نجاح العملية الجراجية تعويضه بالكامل دون اللجوء الى المحاكم.
عندئذ يصبح الطبيب يعمل الف حساب للمريض ليس كما هو حاليا ينظر اليه كبضاعة