سكان "محتشد" يعترضون موكب والي البويرة

احتج، نهار الجمعة، عدد من سكان محتشد عين الحجر غرب البويرة عبر اعتراض موكب والي الولاية خلال عودته من زيارة رسمية قادته إلى بلديات سوق الخميس والمقراني المجاورة، حيث أبلغوه بمطالبهم المتمثلة أساسا في الإفراج عن القائمة السكنية المجمدة منذ سنوات.

المحتجون اغتنموا مرور موكب الوالي بالطريق المحاذي لمقر إقامتهم، ليقوموا باعتراضه قصد تبليغه بانشغالاتهم المتعلقة بأزمة السكن، حيث يعانون حسبهم منذ سنوات طويلة بالمحتشد الذي يعود تاريخ إنشائه إلى الحقبة الاستعمارية، وقد تم إعداد قائمة للمستفيدين من حصة سكنية بالبلدية، إلا أنها بقيت حسبهم مجمدة ومن دون تأشير 3 ولاة متعاقبين، ليجددوا مطلبهم هذه المرة عبر احتجاجهم قصد الإسراع في الإفراج عن القائمة بما ينهي معاناتهم ويمكنهم من الرحيل إلى سكنات جديدة قبل حلول فصل الشتاء.