تمكنت عناصر الشرطة بكل من أمن ولايات تلمسان، بسكرة، سعيدة، عين تموشنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ14157 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.
وقائع القضية الأولى تعود إلى استغلال عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان لمعلومات مفادها قيام شخص مشتبه فيه بالمتاجرة في المشروبات الكحولية، على إثر ذلك، تنقلت ذات العناصر إلى مقر سكن هذا الأخير، أين نفذت عملية تفتيش أسفرت عن حجز 10990 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة من مختلف الأحجام، مع توقيف المشتبه فيه، بحيث تم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.
أما العملية الثانية التي قامت بها قوات الشرطة بأمن ولاية بسكرة، تمت بعد تلقي ذات العناصر لمعلومات تفيد بوجود مركبة نفعية مشبوهة بوسط مدينة بسكرة، محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية، على إثر ذلك تمّ التنقل إلى عين المكان، أين تم إخضاع المركبة لعملية تفتيش، أسفرت عن استرجاع كمية معتبرة من الخمور قدّرت بـ2172 من مختلف الأنواع.
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حجز 14 ألف قارورة خمر دون فوترة بأربع ولايات
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تمكنت عناصر الشرطة بكل من أمن ولايات تلمسان، بسكرة، سعيدة، عين تموشنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ14157 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.
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وقائع القضية الأولى تعود إلى استغلال عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان لمعلومات مفادها قيام شخص مشتبه فيه بالمتاجرة في المشروبات الكحولية، على إثر ذلك، تنقلت ذات العناصر إلى مقر سكن هذا الأخير، أين نفذت عملية تفتيش أسفرت عن حجز 10990 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة من مختلف الأحجام، مع توقيف المشتبه فيه، بحيث تم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.
أما العملية الثانية التي قامت بها قوات الشرطة بأمن ولاية بسكرة، تمت بعد تلقي ذات العناصر لمعلومات تفيد بوجود مركبة نفعية مشبوهة بوسط مدينة بسكرة، محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية، على إثر ذلك تمّ التنقل إلى عين المكان، أين تم إخضاع المركبة لعملية تفتيش، أسفرت عن استرجاع كمية معتبرة من الخمور قدّرت بـ2172 من مختلف الأنواع.