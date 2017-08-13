هامل يدعو إلى تعزيز الجهود الأمنية ومحاربة الجريمة بإفريقيا

التقى اللواء عبد الغني هامل، رئيس آلية الأفريبول المدير العام للأمن الوطني، الخميس، بقادة الشرطة لدول شرق إفريقيا، المشاركين ضمن أشغال الاجتماع السنوي 19 للجنة قادة شرطة دول شرق إفريقيا، المنعقد بمدينة كمبالا الأوغندية من 13 إلى 15 سبتمبر 2017.

خلال هذا اللقاءات، التي جمعت اللواء هامل بقادة الشرطة لدول شرق إفريقيا، على غرار ممثل شرطة زامبيا، أكد اللواء هامل، أن منظمة الأفريبول ستعمل على تعزيز الجهود الأمنية المشتركة لأجهزة إنفاذ القانون في إفريقيا، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها، من خلال إشرافها على تقاسم وتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب والخبرات لمنظمات الشرطة بإفريقيا.

كما حضر أيضا هامل جانبا من أشغال اجتماع لجنة قادة شرطة دول شرق إفريقيا، حيث استمع إلى مداخلات لقادة الشرطة المشاركة في هذا اللقاء.

في ختام الزيارة، قام هامل بتكريم ممثل قادة الشرطة لمنظمة دول شرق إفريقيا.