أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس الماضي بالمدية، خلال عمليات بحث وتمشيط، ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، "ففي إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس الماضي بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، 3 عناصر دعم للإرهابيين، كما تم ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة".
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت قوات مشتركة بسيدي بلعباس 49 كلغ من المخدرات، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 5 شاحنات و43200 لتر من الوقود بالإضافة إلى 38 طنا من المواد الغذائية، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة، الطارف، تندوف محاولات أخرى لتهريب كميات من الوقود تُقدر بـ16044 لتر، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتيارت كمية من التبغ قدرت بـ1500علبة".
من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية "أوقف حراس السواحل بالقالة وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان، بشار، أدرار، عنابة، الأغواط 55 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات".
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توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين بالمدية
واج
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس الماضي بالمدية، خلال عمليات بحث وتمشيط، ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين.
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وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، "ففي إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس الماضي بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، 3 عناصر دعم للإرهابيين، كما تم ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة".
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت قوات مشتركة بسيدي بلعباس 49 كلغ من المخدرات، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 5 شاحنات و43200 لتر من الوقود بالإضافة إلى 38 طنا من المواد الغذائية، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة، الطارف، تندوف محاولات أخرى لتهريب كميات من الوقود تُقدر بـ16044 لتر، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتيارت كمية من التبغ قدرت بـ1500علبة".
من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية "أوقف حراس السواحل بالقالة وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان، بشار، أدرار، عنابة، الأغواط 55 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات".