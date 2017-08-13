بسعر 39900 دج وباللونين الذهبي والأسود "أوبو" تطلق هاتفها الذكي"A57" رسميًا بالجزائر

أطلقت العلامة التجارية "أوبو" الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، السبت، هاتفها الجديد "A57"، بالجزائر، بلونين الذهبي والأسود بسعر 39900 دج، حيث عرفت الشركة نسبة نمو في العالم بفضل شعبية هواتفها، ليصل هاتف "A57" إلى المرتبة الثانية في صنف أفضل مبيعات هواتف أندرويد في العالم حسب تقرير شركة "Counterpoint Research" لعام 2017 المتخصصة في الأبحاث التسويقية.

وبالمناسبة أكد "سكاي لي"، نائب الرئيس، والمدير العام لأوبو الدولية، أنه "نظرا للطلب المتزايد والنجاح الكبير الذي حققته الكاميرا الأمامية 16 ميغابيكسل على هاتف "F1s"، قررنا تمكين مجموعة واسعة من المستعملين من الاستفادة من هذه التجربة، حيث يمنح هاتف"A57 " للمستهلكين تجربة تصوير راقية ووظائف متقدمة مثل قارئ بصمات الأصابع الرائد في هذه الصناعة، والذي يتجاوز الحدود المتعارف عليها بالنسبة لهذه الفئة من الأسعار ".

ويتميز الهاتف "A57 " المتواجد حاليا بالسوق المحلية، بالتصميم الدقيق، حيث يقدم للمستعملين وظائف جوهرية مع كاميرا أمامية بـ 16 ميغابيكسل ، وقارئ للبصمات ثابت ذي سرعة فائقة وبطارية أكثر استدامةة، كما يتوفر على كاميرا أمامية استثنائية 16 ميغابيكسل، التي لاقت نجاحا كبيرا على كل من هاتفي"F1s" و"F1 Plus".

وقد تم تطوير تكنولوجيا "Beautify 4.0" حسب بيان "أوبو"، بعد دراسة شاملة لأنماط الإستخدام، حيث تم توفير سبعة مستويات تجميل وتمكين المستعملين من الحصول على صورا ببشرة مفتوحة وعيونا مشرقة .

على ظهر الهاتف، تتوفر الكاميرا الخلفية 13 ميغابيكسل على جهاز استشعار سوني "IMX258" يضاف إلى فتحة كبيرة"F2.2"، مما يتيح حساسية عالية للضوء وإضاءة ممتازة حتى خلال التصوير ليلا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرحلة الكشف ذات التركيز التلقائي (PDAF) تمكن من لحظة للضبط الأوتوماتيكي مدتها حوالي 0.1 ثانية، كما أن نمط أولترا –HD يتيح للمستعملين التقاط صور بدقة 50 ميغابيكسل.

ويتوفر هاتف"A57" على قارئ بصمات الأصابع صلب، فريد من نوعه، حيث أن لمسة بسيطة بالأصبع على زر الاستقبال تكفي لفتح الهاتف على الفور. ويستخدم القارئ سطح الزركونيوم المقاوم للماء، الذي يعمل وفق نفس مبدأ ورقة اللوتس المقاومة للماء بشكل طبيعي، الأمر الذي يعطي لقارئ بصمات الأصابع نسبة نجاح عالية حتى عندما تكون الأصابع مبللة.

ويستخدم هاتف "A57" معالج كوالكوم "MSM 8940" ثماني الأنوية و "3Go" من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهو مزيج يوفر أداء عالي المستوى حيث يلبي دون انقطاع عدة طلبات في وقت واحد.

وعلاوة على تصميمه أحادي الهيكل من 5.2 بوصة، يتمكن "A57" من دمج بطارية قوية من 2900 ماه، مع الاحتفاظ بالوزن الخفيف للهاتف في اليد، وتوفير وقت جيد لقراءة الفيديو. ومن خلال الرفع من الشحن الذكي في ColorOS 3، المعتمد على "أندرويد 0.6" يوّفر الهاتف 11 ساعة من العرض المستمر للفيديو، و23 ساعة من الاستخدام التقليدي للهاتف، أو ما يقرب من 13.5 ساعة من الاستخدام المتنوع والمتواصل.