قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أوت من سنة 2017 بمعالجة 2894 قضية أفضت إلى إيقاف 3490 مشتبه فيه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 951 مشتبه فيه في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 354 شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة و2185 شخص متورط في قضايا مختلفة.
من بين القضايا المعالجة، 435 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 872 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها 6 قضايا متعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 37 قضية، بينما تم معالجة 665 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 92 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
وفيما يخص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 342 قضية، تم توقيف خلالها 354 مشتبه فيه، أما فيما يخص مكافحة المخدرات، فقد تم معالجة 787 قضية، تورط فيها 951 شخص، تمّ حجز 6.235 كلغ من القنب الهندي، 5201 قرص مهلوس، 29.7 غرام من الهيروين، 32.1 غرام من الكوكايين.
بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الفترة، فإن قوات الشرطة قامت بـ193عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 03 قرارات غلق صادر عن السلطات المختصة.
وفي مجال الوقاية المرورية، سجلت مصالح الأمن العمومي، 13921 مخالفة مرورية، سحب على إثرها 4285 رخصة، كما تم تسجيل 80 حادث مرور أصيب على إثرها 93 شخصا، مع تسجيل 3 حالات وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.
من جهة أخرى، قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ1332 عملية حفظ النظام، وفيما يخص مجال حماية العمران والبيئة، قامت مصالح الأمن العمومي بـ8 عمليات هدم بأمر من السلطات الإدارية.
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تتعلق بالاعتداءات وحيازة المخدرات
توقيف 3490 شخص بتهم متعددة بالعاصمة في أوت الماضي
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أوت من سنة 2017 بمعالجة 2894 قضية أفضت إلى إيقاف 3490 مشتبه فيه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 951 مشتبه فيه في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 354 شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة و2185 شخص متورط في قضايا مختلفة.
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من بين القضايا المعالجة، 435 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 872 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها 6 قضايا متعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 37 قضية، بينما تم معالجة 665 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 92 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
وفيما يخص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 342 قضية، تم توقيف خلالها 354 مشتبه فيه، أما فيما يخص مكافحة المخدرات، فقد تم معالجة 787 قضية، تورط فيها 951 شخص، تمّ حجز 6.235 كلغ من القنب الهندي، 5201 قرص مهلوس، 29.7 غرام من الهيروين، 32.1 غرام من الكوكايين.
بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الفترة، فإن قوات الشرطة قامت بـ193عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 03 قرارات غلق صادر عن السلطات المختصة.
وفي مجال الوقاية المرورية، سجلت مصالح الأمن العمومي، 13921 مخالفة مرورية، سحب على إثرها 4285 رخصة، كما تم تسجيل 80 حادث مرور أصيب على إثرها 93 شخصا، مع تسجيل 3 حالات وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.
من جهة أخرى، قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ1332 عملية حفظ النظام، وفيما يخص مجال حماية العمران والبيئة، قامت مصالح الأمن العمومي بـ8 عمليات هدم بأمر من السلطات الإدارية.