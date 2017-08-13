اتهمت بنغلاديش ميانمار بتكرار خرق مجالها الجوي وحذرت من أن أي "أعمال استفزازية" أخرى قد تكون لها "عواقب غير مبررة" مثيرة احتمال تدهور العلاقات بين البلدين بسبب أزمة اللاجئين.
وعبر نحو 400 ألف من مسلمي الروهينغا من غرب ميانمار إلى بنغلاديش منذ 25 أوت فارين من هجوم لحكومة ميانمار على مسلحين فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال نموذجي للتطهير العرقي".
وقالت بنغلاديش، إن طائرات بلا طيار وطائرات هليكوبتر من ميانمار خرقت مجالها الجوي ثلاث مرات في 10 و12 و14 سبتمبر واستدعت أحد كبار مسؤولي سفارة ميانمار في داكا لتقديم شكوى بشأن ذلك.
وقالت وزارة الخارجية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن "بنجلادش تبدي قلقها العميق إزاء تكرار مثل هذه التصرفات الاستفزازية وتطالب ميانمار باتخاذ الإجراءات الفورية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات للسيادة مرة أخرى".
وأضافت الوزارة، "هذه الأعمال الاستفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا مبرر لها".
وقال متحدث باسم حكومة ميانمار، إن ليس لديه معلومات عن هذه الحوادث التي شكت منها بنغلاديش ولكن ميانمار نفت اتهاماً وُجه لها في وقت سابق.
وأضاف المتحدث، أن ميانمار ستتحقق من أي معلومات تقدمها لها بنغلاديش.
وأردف قائلاً لرويترز، إن "بلدينا يواجهان حالياً أزمة اللاجئين. نحتاج للتعاون بتفاهم قوي".
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بعد خرق مجالها الجوي
بنغلاديش تحذر ميانمار من "الأعمال الاستفزازية"
رويترز - الشروق أونلاين
اتهمت بنغلاديش ميانمار بتكرار خرق مجالها الجوي وحذرت من أن أي "أعمال استفزازية" أخرى قد تكون لها "عواقب غير مبررة" مثيرة احتمال تدهور العلاقات بين البلدين بسبب أزمة اللاجئين.
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وعبر نحو 400 ألف من مسلمي الروهينغا من غرب ميانمار إلى بنغلاديش منذ 25 أوت فارين من هجوم لحكومة ميانمار على مسلحين فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال نموذجي للتطهير العرقي".
وقالت بنغلاديش، إن طائرات بلا طيار وطائرات هليكوبتر من ميانمار خرقت مجالها الجوي ثلاث مرات في 10 و12 و14 سبتمبر واستدعت أحد كبار مسؤولي سفارة ميانمار في داكا لتقديم شكوى بشأن ذلك.
وقالت وزارة الخارجية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن "بنجلادش تبدي قلقها العميق إزاء تكرار مثل هذه التصرفات الاستفزازية وتطالب ميانمار باتخاذ الإجراءات الفورية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات للسيادة مرة أخرى".
وأضافت الوزارة، "هذه الأعمال الاستفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا مبرر لها".
وقال متحدث باسم حكومة ميانمار، إن ليس لديه معلومات عن هذه الحوادث التي شكت منها بنغلاديش ولكن ميانمار نفت اتهاماً وُجه لها في وقت سابق.
وأضاف المتحدث، أن ميانمار ستتحقق من أي معلومات تقدمها لها بنغلاديش.
وأردف قائلاً لرويترز، إن "بلدينا يواجهان حالياً أزمة اللاجئين. نحتاج للتعاون بتفاهم قوي".