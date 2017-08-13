الحادثة سببها خلاف حول الأدوات المدرسية الرقابة القضائية للتلميذ قاتل أخته في المسيلة

وضع، مساء الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، التلميذ المتهم "ط،ش،أ" بقتل أخته والبالغ من العمر 14 سنة بواسطة سكين في سد القصب بالمسيلة، تحت الرقابة القضائية، كما سيخضع حسب ما علمته "الشروق" للرعاية الطبية النفسية، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي.

وبينت مجريات التحقيقات في القضية التي تعود مثلما تناولته الشروق بحر الأسبوع الماضي، أن مناوشات عادية وشجارا وقع بين الجاني وشقيقته التلميذة "ط،ش" البالغة من العمر 11 سنة حول الأدوات المدرسية داخل المنزل العائلي، حيث وجه إليها الجاني وهو تلميذ في الطور المتوسط طعنتين على مستوى البطن.

وفي صغيرة توفيت بعد تعرضها لطعنة سكين على مستوى البطن حسب تصريح والدتهما بعدما نشب بينهما شجار حول الأدوات المدرسية، حيث سمعت صراخ ابنتها وأثناء التنقل إلى الغرفة عثرت على ابنتها قد تلقت طعنة على مستوى البطن من طرف أخيها المتمدرس في الطور المتوسط، ليتم نقلها على جناح السرعة من طرف والدها رفقة بعض الأقارب نحو المستشفى المذكور أعلاه وقد فارقت الحياة.