صنعت اللقاءات السينمائية لبجاية، في طبعتها الـ15 التميز مجددا، من خلال عرض العرض الأول للفيلم الوثائقي "اعتن بنفسك" للمخرج "محمد لخضر تاتي"، وسط حضور متميز وغفير للجمهور، الذي تجاوب بشكل كبير مع الفيلم، الذي خاض في معنى الحب في المجتمع الجزائري، بعدما قدم الفيلم فسيفساء من الشهادات التي تكشف بنوع من الدقة الشعرية، الطريقة التي يعيش بها الجزائريون اليوم مشاعرهم في الحب.
حيث جاب المخرج من خلال عمله الذي يعد مرآة عاكسة للمجتمع، العديد من مناطق الوطن أين التقى بشخصيات، ونقل عدة قصص حب تباينت بين الرفض، الأحلام، الآمال والغضب والتي استطاعت أن ترسم لنا صورة حقيقية بحلوها ومرها عن جزائر اليوم.
وفي رده على سؤال مرتبط بالخلفية السوسيولوجية، لعنوان الفيلم المستوحى من رسالة نصية، "أس أم أس" لإحدى بطلاته، أوضح المخرج خلال المقهى السينمائي المنظم صباح أمس بالمسرح الجهوي لبجاية، أن معنى الحب في مجتمعنا مرتبط دائما بالتضحية، التضحية بحلم، بحياة ومستقبل من أجل حب قريب.
وجدير بالذكر، أن اليوم الخامس من التظاهرة شهد عرض 3 أفلام مطولة منها "حزام" للمخرج "حميد بن عمارة" المنتج سنة 2016، الذي تناول موضوع الأنوثة، ونظرة فرنسا للثقافات المغاربية والشرقية. وهو العمل الذي عرف بدوره، حضورا لافتا للجمهور الذي أبان شغفه الكبير، بالتظاهرات الثقافية المتميزة والراقية.
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الطبعة الـ15 للقاءات السينمائية لبجاية
وثائقي"اعتن بنفسك" يخوض في الحياة العاطفية للجزائريين
ن.اوهاب
صنعت اللقاءات السينمائية لبجاية، في طبعتها الـ15 التميز مجددا، من خلال عرض العرض الأول للفيلم الوثائقي "اعتن بنفسك" للمخرج "محمد لخضر تاتي"، وسط حضور متميز وغفير للجمهور، الذي تجاوب بشكل كبير مع الفيلم، الذي خاض في معنى الحب في المجتمع الجزائري، بعدما قدم الفيلم فسيفساء من الشهادات التي تكشف بنوع من الدقة الشعرية، الطريقة التي يعيش بها الجزائريون اليوم مشاعرهم في الحب.
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حيث جاب المخرج من خلال عمله الذي يعد مرآة عاكسة للمجتمع، العديد من مناطق الوطن أين التقى بشخصيات، ونقل عدة قصص حب تباينت بين الرفض، الأحلام، الآمال والغضب والتي استطاعت أن ترسم لنا صورة حقيقية بحلوها ومرها عن جزائر اليوم.
وفي رده على سؤال مرتبط بالخلفية السوسيولوجية، لعنوان الفيلم المستوحى من رسالة نصية، "أس أم أس" لإحدى بطلاته، أوضح المخرج خلال المقهى السينمائي المنظم صباح أمس بالمسرح الجهوي لبجاية، أن معنى الحب في مجتمعنا مرتبط دائما بالتضحية، التضحية بحلم، بحياة ومستقبل من أجل حب قريب.
وجدير بالذكر، أن اليوم الخامس من التظاهرة شهد عرض 3 أفلام مطولة منها "حزام" للمخرج "حميد بن عمارة" المنتج سنة 2016، الذي تناول موضوع الأنوثة، ونظرة فرنسا للثقافات المغاربية والشرقية. وهو العمل الذي عرف بدوره، حضورا لافتا للجمهور الذي أبان شغفه الكبير، بالتظاهرات الثقافية المتميزة والراقية.