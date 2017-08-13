حجز 57 كلغ من الكيف المعالج بسيدي بلعباس وبشار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، الجمعة، بسيدي بلعباس وبشار, مهربا مع حجز 57 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسب بيان أفادت به وزارة الدفاع الوطني عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان، أنه و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت يوم 15 سبتمبر 2017، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، وعناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية وبشار، بالناحية العسكرية الثالثة، (01) مهرب وحجزت 57 كيلوغراما من الكيف المعالج، كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكر، بالناحية العسكرية الرابعة، 17000 علبة سجائر إضافة إلى 181 كيلوغراما من مادة التبغ". ومن جهة أخرى، "قام عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية بتوقيف شخصين وحجز13 بندقية تقليدية الصنع و31 كلغ من مادة البارود و 1484 خرطوشة من مختلف العيارات".

كما "أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 08 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".