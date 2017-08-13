رفع عديد أولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بسور الغزلان، لاسيما المناطق النائية ببلديات المعمورة والدشمية انشغال غياب أساتذة مادة الفرنسية عن تلك المؤسسات، وهو ما حرم أبناءهم من التمدرس منذ الدخول المدرسي، معبرين عن خشيتهم من استمرار العجز بما يهدد مصير أبنائهم الدراسي، حيث طالبوا مديرية التربية بالتدخل وإيجاد حل للمشكل في القريب العاجل بما يضمن مزاولة الدراسة بشكل طبيعي.
يحدث هذا في ظل تأخر التحاق بعض الأساتذة المعينين ورغبة البعض الآخر في التحويل إلى مؤسسات قريبة من مقر سكناتهم، وهو ما ساهم في العجز المسجل في الوقت الذي يطالب فيه بعض الأساتذة غير المعيّنين والاحتياطيين بتعيينهم في تلك المناصب الشاغرة حفاظا على مستقبل الأبناء وتحقيق استقرار تربوي بمختلف المؤسسات التعليمية.
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أساتذة يطالبون بالتعيين في المناصب الشاغرة
نقص التأطير في مادة الفرنسية بسور الغزلان يؤرق أولياء التلاميذ
أحسن حراش
رفع عديد أولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بسور الغزلان، لاسيما المناطق النائية ببلديات المعمورة والدشمية انشغال غياب أساتذة مادة الفرنسية عن تلك المؤسسات، وهو ما حرم أبناءهم من التمدرس منذ الدخول المدرسي، معبرين عن خشيتهم من استمرار العجز بما يهدد مصير أبنائهم الدراسي، حيث طالبوا مديرية التربية بالتدخل وإيجاد حل للمشكل في القريب العاجل بما يضمن مزاولة الدراسة بشكل طبيعي.
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يحدث هذا في ظل تأخر التحاق بعض الأساتذة المعينين ورغبة البعض الآخر في التحويل إلى مؤسسات قريبة من مقر سكناتهم، وهو ما ساهم في العجز المسجل في الوقت الذي يطالب فيه بعض الأساتذة غير المعيّنين والاحتياطيين بتعيينهم في تلك المناصب الشاغرة حفاظا على مستقبل الأبناء وتحقيق استقرار تربوي بمختلف المؤسسات التعليمية.