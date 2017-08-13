أعلن حزب جيل جديد، السبت، مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة، بسبب ما وصفه الهوة القائمة بين الشعب والنظام والتي ستفضي إلى عزوف أكبر عن الاقتراع.
ووفق بيان توج اجتماع المجلس الوطني للحزب "في هذه الأجواء الفوضوية، الإنتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد و أتباعه، و ذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية.
وأضاف "في هذه الأجواء الفوضوية، الانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد و أتباعه، و ذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية".
ويشار إلى أن جيل جديد كان قد قاطع الانتخابات التشريعية شهر ماي الماضي.
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أكد أن نسبة العزوف ستكون كبيرة
جيل جديد خارج سباق المحليات
عبد الرزاق.ب
أعلن حزب جيل جديد، السبت، مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة، بسبب ما وصفه الهوة القائمة بين الشعب والنظام والتي ستفضي إلى عزوف أكبر عن الاقتراع.
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ووفق بيان توج اجتماع المجلس الوطني للحزب "في هذه الأجواء الفوضوية، الإنتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد و أتباعه، و ذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية.
وأضاف "في هذه الأجواء الفوضوية، الانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد و أتباعه، و ذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية".
ويشار إلى أن جيل جديد كان قد قاطع الانتخابات التشريعية شهر ماي الماضي.