الأرسيدي يسعى لدخول المحليات في 30 ولاية

أشار محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على هامش أشغال الجامعة الصيفية للحزب التي اختتمت بسوق الاثنين في بجاية بمشاركة أزيد من 500 شاب، أن حزبه يسعى حاليا للمشاركة تزامنا والانتخابات المحلية المقبلة في أكبر عدد من الولايات.

حيث أكد بلعباس في هذا الصدد أن الأرسيدي سيكون حاضرا في 30 ولاية على الأقل خلال انتخابات نوفمبر المقبل، مشيرا أن مناضليه قد شرعوا في جمع التوقيعات المطلوبة في العديد من الولايات.