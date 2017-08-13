تختتم بمسيرة احتجاجية بولاية البويرة "سناباب" تقرّر شلّ البلديات 3 أيام نهاية سبتمبر

قررت فدرالية عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الجماعات المحلية (سناباب) رفقة كنفدرالية العمال بالجزائر، ومن خلال اجتماع لهما بالعاصمة، الدخول في إضراب عن العمل وشل البلديات لمدة 3 أيام متتالية بداية من 25 سبتمبر الجاري تختتم بتنظيم مسيرة بولاية البويرة للتنديد بتجاهل مطالب الفئة المهمشة.

نداء الإضراب جاء حسب بيان النقابة الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، تنديدا واستنكارا لتجاهل الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية لعريضة المطالب المرفوعة لديها من طرف الفدرالية والمتعلقة بانشغالات عمال البلديات، وهو الإضراب الذي سيكون أيام 25، 26، 27 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يختتم بمسيرة وطنية سلمية بولاية البويرة.

أما عن المطالب المرفوعة فقد تمثلت حسب بيان النقابة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكذا القوانين الأساسية لعمال البلديات، وإدماج كل المتعاقدين من العمال في مناصبهم لاسيما عمال عقود الإدماج المهني، فضلا عن المطالبة بالإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة وكذا إشراك النقابات في اجتماعات الثلاثية وجميع قرارات الحكومة فيما يتعلق بالحياة المهنية والاجتماعية للعمال.