مواقع إعلامية تحدثت عن إجلائه بحوامة عسكرية مقرّبون من عائلة زروال ينفون تدهور حالته الصحية

نفت، مصادر مقربة من عائلة الرئيس السابق اليامين زروال خبر "تدهور صحته ونقله على عجل بواسطة طائرة عسكرية عمودية نحو مستشفى عين النعجة العسكري" مثل ما نقلته مواقع إعلامية وبوابات شخصية وصفحات الكترونية.

وعبرت ذات المصادر العائلية عن استيائها من تناول أخبار متعلقة بصحة الرئيس السابق دون تثبت أو تحر أو رجوع للمصادر المخولة، ونقلها للرأي العام دونما احترام لشخص الرئيس ومشاعر عائلته، التي تتلقى مئات الاتصالات المزعجة للتثبت من صحة ما ينشر بعد كل خبر مكذوب.

ويتعرض الرئيس السابق اليامين زروال بين الفينة والأخرى لأخبار متعلقة بتدهور صحته المفاجئ بمعدل ثلاثة أخبار في العام تثير متابعة عبر الوسائط الاتصالية واسعة الانتشار قبل أن يظهر المعني متمشيا كعادته قرب عتبة منزله الكائن بحي بوزوران كنوع من النشاط الحركي اليومي الذي يساعده في تحرير دورته الدموية لتقدم سنه المشرف على عتبة السادسة والسبعين سنة.

وتؤكد معلومات أن التردد المستمر للرئيس السابق اليامين زروال لمتابعة وضعه الصحي والرقابي عادة ما يتسبب في تأويلات منفلته عن تدهور صحته مثلما أثار تردده على عيادة خاصة للمعالجة من ماء العيون ضجة واسعة النطاق.