أعلن ممثلو التكتل النقابي المستقل عن إنشاء كنفدرالية للنقابات المستقلة، لتمثيل طبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد ونقابة الأئمة، ولمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق الطبقة الشغيلة، مع تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري لتنظيم لقاء جديد لوضع اللمسات الأخيرة لأرضية المطالب التي سترفع للحكومة لاحقا.
وأوضح الصادق دزيري، ممثل التكتل النقابي المستقل ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" ، أن لقاء النقابات أمس، كان تنظيميا للتحضير لإنشاء كنفدرالية النقابات المستقلة، وتمت مناقشة القانون الأساسي للكنفدرالية والتي ستمثل النقابات المستقلة الـ14 في النضال وكذا الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم 23 سبتمبر الجاري لدراسة الملفات الثلاثة الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، وكذا التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وملف القدرة الشرائية مع ملف الحريات النقابية، حيث سيرفع التكتل النقابي أرضية مطالب إلى الحكومة مع المطالبة بحوار ثنائي مع ممثلي النقابات المستقلة والحكومة، وأكد صادق دزيري على أن قرار التصعيد والرجوع إلى الإضراب سيتم البت فيه خلال الاجتماع المقبل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1المتضررون من تعفن لحوم الأضاحي يطالبون بالتعويض
2"تجنيد" الشركات الصينية لاستكمال البرامج السكنية
3الأزمة المالية "نهشت" 200 ألف مليار من المشاريع خلال 3 سنوات
4"أفلان ولد عباس".. من القاطرة إلى المقطورة
5"3 بطاقات" لمواجهة إعادة السنة ورفع نسبة النجاح في البكالوريا
Français English
الرأي
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! الجزء(1)
حبيب راشدين
طلاق ظهار مع "نخبة" تمارس الاستبضاع
عبد الرزاق قسوم
انطباعات زائر جزائري.. إلى تونس
جمال لعلامي
لا شحيحة ولا هم يحزنون!
حسين لقرع
عارُنا في ميانمار
سليم قلالة
نريد أخبارا سارة...
عبد الناصر
بين "البسملة" و"الأذان"!
محمد الهادي الحسني
صِغار وصَغار
سليم قلالة
صيانة الدين والأرض والعرض...
جمال لعلامي
"متلاهطون" على المجالس المخلية!
الفيديو
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
قرر عقد لقاء ثان يوم 23 سبتمبر الجاري
التكتل النقابي يتجه إلى الاتحاد ضمن كنفدرالية للنقابات المستقلة
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
أعلن ممثلو التكتل النقابي المستقل عن إنشاء كنفدرالية للنقابات المستقلة، لتمثيل طبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد ونقابة الأئمة، ولمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق الطبقة الشغيلة، مع تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري لتنظيم لقاء جديد لوضع اللمسات الأخيرة لأرضية المطالب التي سترفع للحكومة لاحقا.
تغطيات ذات صلة
دورة "استدراكية" ثانية للتلاميذ بداية من الأحد
التكتل النقابي يتجه إلى الاتحاد ضمن كنفدرالية للنقابات المستقلة
مقرّبون من عائلة زروال ينفون تدهور حالته الصحية
"سناباب" تقرّر شلّ البلديات 3 أيام نهاية سبتمبر
الأفافاس: الحلّ مازال في النقاش والإجماع الوطنيين
وأوضح الصادق دزيري، ممثل التكتل النقابي المستقل ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" ، أن لقاء النقابات أمس، كان تنظيميا للتحضير لإنشاء كنفدرالية النقابات المستقلة، وتمت مناقشة القانون الأساسي للكنفدرالية والتي ستمثل النقابات المستقلة الـ14 في النضال وكذا الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم 23 سبتمبر الجاري لدراسة الملفات الثلاثة الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، وكذا التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وملف القدرة الشرائية مع ملف الحريات النقابية، حيث سيرفع التكتل النقابي أرضية مطالب إلى الحكومة مع المطالبة بحوار ثنائي مع ممثلي النقابات المستقلة والحكومة، وأكد صادق دزيري على أن قرار التصعيد والرجوع إلى الإضراب سيتم البت فيه خلال الاجتماع المقبل.