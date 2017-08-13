قرر عقد لقاء ثان يوم 23 سبتمبر الجاري التكتل النقابي يتجه إلى الاتحاد ضمن كنفدرالية للنقابات المستقلة

أعلن ممثلو التكتل النقابي المستقل عن إنشاء كنفدرالية للنقابات المستقلة، لتمثيل طبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد ونقابة الأئمة، ولمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق الطبقة الشغيلة، مع تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري لتنظيم لقاء جديد لوضع اللمسات الأخيرة لأرضية المطالب التي سترفع للحكومة لاحقا.

وأوضح الصادق دزيري، ممثل التكتل النقابي المستقل ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" ، أن لقاء النقابات أمس، كان تنظيميا للتحضير لإنشاء كنفدرالية النقابات المستقلة، وتمت مناقشة القانون الأساسي للكنفدرالية والتي ستمثل النقابات المستقلة الـ14 في النضال وكذا الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم 23 سبتمبر الجاري لدراسة الملفات الثلاثة الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، وكذا التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وملف القدرة الشرائية مع ملف الحريات النقابية، حيث سيرفع التكتل النقابي أرضية مطالب إلى الحكومة مع المطالبة بحوار ثنائي مع ممثلي النقابات المستقلة والحكومة، وأكد صادق دزيري على أن قرار التصعيد والرجوع إلى الإضراب سيتم البت فيه خلال الاجتماع المقبل.