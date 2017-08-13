بلغت نسبة تغطية ولاية بومرداس من منتج عنب المائدة على المستوى الوطني نسبة 45 بالمائة، لتحتل بذلك النسبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الفاكهة بـ 2،5 مليون قنطار يتم جنيها عبر مساحة 11500 هكتار تتمركز أغلبها شرق الولاية.
وعلى هامش عيد العنب، الذي أقيم بدار البيئة لعاصمة ولاية بومرداس، السبت، كشف الوالي أن بومرداس تحتل المرتبة الأولى وطنيا من ناحية إنتاج كل أنواع العنب وأجودها، معتبرا هذه الشعبة أساسية وضرورية خاصة إذا ما تم إيلاء الاهتمام لإنتاج الزبيب والعصائر، وهو ما يعد بمستقبل زاهر لهذه الشعبة باعتبار بومرداس ولاية رائدة في الفلاحة.
وفيما يخص الانشغالات الكبرى لمنتجي العنب، أضاف والي بومرداس أنها تتمحور حول مشكل الري بالدرجة الأولى وكذا مشكل التسويق.. وهي المشاكل التي تمت دراستها مع المصالح التقنية لإيجاد حلول حسب إمكانيات الولاية بتداخل صلاحيات مديرية المصالح الفلاحية ومديرية الري.
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بومرداس الأولى وطنيا في إنتاج عنب المائدة
كاهنة. إ
بلغت نسبة تغطية ولاية بومرداس من منتج عنب المائدة على المستوى الوطني نسبة 45 بالمائة، لتحتل بذلك النسبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الفاكهة بـ 2،5 مليون قنطار يتم جنيها عبر مساحة 11500 هكتار تتمركز أغلبها شرق الولاية.
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وعلى هامش عيد العنب، الذي أقيم بدار البيئة لعاصمة ولاية بومرداس، السبت، كشف الوالي أن بومرداس تحتل المرتبة الأولى وطنيا من ناحية إنتاج كل أنواع العنب وأجودها، معتبرا هذه الشعبة أساسية وضرورية خاصة إذا ما تم إيلاء الاهتمام لإنتاج الزبيب والعصائر، وهو ما يعد بمستقبل زاهر لهذه الشعبة باعتبار بومرداس ولاية رائدة في الفلاحة.
وفيما يخص الانشغالات الكبرى لمنتجي العنب، أضاف والي بومرداس أنها تتمحور حول مشكل الري بالدرجة الأولى وكذا مشكل التسويق.. وهي المشاكل التي تمت دراستها مع المصالح التقنية لإيجاد حلول حسب إمكانيات الولاية بتداخل صلاحيات مديرية المصالح الفلاحية ومديرية الري.